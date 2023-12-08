ليس كما تعتقد.. هل الكربوهيدرات هي أبرز مُسبب للسمنة؟

نشر الجمعة ، 08 ديسمبر / كانون الأول 2023

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يدّعي العديد من الأشخاص أن الكربوهيدرات هي المُسبّب الأبرز للوزن الزائد، ما يدفعهم الى إزالتها كليًا من نظامهم الغذائي.

وهذا فعل خاطئ، بحسب ما أوضحه الموقع الإلكتروني الرسمي "Better Health Channel" التابع لحكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية.

ومن المعروف أن الكربوهيدرات ضرورية لجسم صحي ونظام غذائي متوازن.

وتُعتبر مصدر الطاقة المُفضّل للجسم، حيث تعمل على تغذية الأعضاء الحيوية، بما في ذلك الدماغ، والجهاز العصبي المركزي، والكلى.

وفي الواقع، لن يجعلك طبق من المعكرونة، أو حتى البطاطس، أكثر بدانة تلقائيًا.

وتوصي الإرشادات الغذائية الأسترالية بجعل 45٪ إلى 65٪ من احتياجات الجسم للطاقة من الكربوهيدرات.

وإذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات، وتستغني عن مجموعات كبيرة من الخضار، والفاكهة، والحبوب، فقد لا تحصل على ما يكفي من العناصر الغذائية الحيوية لإدارة وزنك بشكل فعّال.

ونتيجة لذلك، قد تشعر بالأعراض التالية:

الغثيان

الدوخة

الإمساك

التعب

رائحة الفم الكريهة

فقدان الشهية

وأوضح الموقع الالكتروني "مايو كلينك"، وهي مجموعة طبية وبحثية غير ربحية، ومقرّها الرئيسي في روتشستر بولاية مينيسوتا الأمريكية، أن الكربوهيدرات ضرورية لصحتك لعدة أسباب.

إمداد الجسم بالطاقة

الوقاية من الأمراض

ضبط الوزن

كيف تجعلها جزءًا من نظامك الغذائي المتوازن؟

احرص على تناول الفاكهة والخضار الغنية بالألياف.

تناول الحبوب الكاملة.

التزم بتناول مشتقات الحليب قليلة الدسم.

تناول مزيدًا من البقوليات، والبازلاء، والعدس.

قلّل من استهلاك السكريات المضافة.

ومن المعروف أن السكر يؤدي إلى زيادة الوزن والأمراض المزمنة كارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والسكري، وغيرها.

وأوضحت وزارة الصحة العُمانية، عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام"، أن هناك بعض الخطوات التي يمكن القيام بها للحدّ من استهلاكه.

ما أبرزها؟