دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تبلغ عالمة المحيطات سيلفيا إيرل من العمر 88 عاماً. وتخطط لمئة ساعة من الغوص تحت الماء بحلول منتصف العام المقبل. هي أول امرأة تتولى منصب كبيرة العلماء في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، وتحمل رقمًا قياسيًا عالميًا لأعمق مشي غير مقيّد في قاع المحيط.

قالت لـCNN: "يشكل المحيط نسبة 97% من المحيط الحيوي. وحذرت من أنه "إذا لم نعتنِ بالمحيط، فلن يهم أي شيء آخر ".

واعتبرت إيرل أسطورة حية من قبل مكتبة الكونغرس، واختارتها مجلة تايمز كأول بطلة للكوكب. قبل 15 عامًا، أسّست إيرل Mission Blue الهادفة إلى تنمية شبكة من المناطق البحرية المحمية، وهي تواصل الإشراف على الجهود المبذولة في جميع أنحاء العالم للحفاظ على المحيط.

طلبت CNN من إيرل إطلاعها على كيفية عنايتها بصحتها والحفاظ عليها.

Credit: Kai Foersterling/EPA-EFE/Shutterstock

CNN: لقد سجلت أكثر من 7500 ساعة تحت الماء ولديك 100 ساعة أخرى بالحد الأدنى تخطّطين لها بحلول منتصف عام 2024. كيف تُعدّين جسمك لذلك؟

سيلفيا إيرل: أركض عبر المطارات. أرفع الحقائب الثقيلة، وأضعها في الصناديق العلوية. ليس لدي روتين محدد. لم يسبق لي أن تردّدت على صالة للألعاب الرياضية. العالم هو المكان الذي أمارس فيه الرياضة.

CNN: ماذا تفعلين؟

إيرل: أحب الحديقة. يسعدني مشاهدة قرع الكوسا ينمو من بذرة صغيرة إلى أن يصبح خضارًا أخضر كبيرًا جيدًا للأكل. أتواصل مع الطبيعة فقط.

CNN: لقد ذكرت زراعة الخضار الخاصة بك. ماذا تأكلين؟

إيرل: أنا نباتية. أحيانًا أتناول منتجات تحتوي على مشتقات الألبان، لكني بالمجمل أحاول أن أعي لما أتناوله لأنه يصبح جزءًا مني. أريد أن أعيش على هذه الأرض لفترة طويلة.

CNN: هل كنت دومًا نباتية؟

إيرل: عندما كنت طفلة نشأت في نيوجيرسي، كنا نأكل السمك. لم نأكل منه كثيرًا، لكننا كنا نذهب إلى Jersey Shore ونأكل السمك المفلطح، وسرطان البحر، والمحار.

CNN: ما الذي تغيّر بالنسبة لك؟

إيرل: هناك أسباب عدة جعلتني أختار عدم إدراج أي نوع من كائنات الحياة البرية أو البحرية على قائمتي الغذائية. أنا أعرف الكثير عن هذه الكائنات. ولديّ احترام لها ولنفسي. ولا أعرف ماذا كانوا يأكلون. إنه خيار أخلاقي وخيار صحي. وهناك سبب سليم علميًا أيضًا: نحن بحاجة إلى الحفاظ على الحيوانات البرية في البحر لدورها بالحفاظ على الكوكب. المحيط ينظّم المناخ. يشكّل المحيط كيمياء الكواكب. إنها فكرة فظيعة: إذا فقدنا كل الغابات المطيرة، فسنواجه مأساة، لكننا نستطيع أن نتدبر أمرنا إن بقيَ المحيط سليمًا. لكنّ المحيط ليس سليمًا اليوم. لقد اختفت نصف الشعاب المرجانية منه.

CNN: ما مدى أهمية الروابط الإنسانية بالنسبة لك، مع الأصدقاء والعائلة؟

إيرل: كان والداي موجودين دومًا من أجلي. لقد أحبوني من دون حدود. لا زلت أحصل على هذا النوع من الحب غير المشروط من أطفالي وأحفادي. إنه هذا الشعور المتمثل بـ"نحن نحبك مهما كان الأمر". أحب صحبة الآخرين، لكني أحب أيضًا أن أكون وحيدًة. لقد أمضيت قدرًا لا بأس به من الوقت في أعماق المحيط بمفردي في غواصات صغيرة تتّسع لشخص واحد تغوص على عمق 1000 متر (3280 قدمًا) تحت السطح. يسألني الناس: "ألا تشعرين بالوحدة؟" أجد هذا محيرًا لأني لست كذلك أبدًا. على الأرض، الحياة موجودة في كل مكان، ونحن جزءً منها. أنا جزء منها.

شوهد إيرل مع سمكة قرش بورت جاكسون على عمق 20 مترًا (66 قدمًا) تحت الماء في ماجيك بوينت، قبالة طرف منتزه مالابار هيدلاند الوطني في سيدني، في أغسطس/ آب 2004. Credit: Edwina Pickles/The Sydney Morning Herald/Fairfax Media/Getty Images

CNN: لكن الناس يشعرون بالوحدة في هذا البلد. أعلن الجراح العام الأمريكي الدكتور فيفيك مورثي في ​​شهر مايو/ أيار أننا نواجه وباء الوحدة. يبدو لي أنك تتحدثين عن أهمية امتلاك عقلية إيجابية. هل هذا صحيح؟

إيرل: في بعض الأحيان، إذا شعرت بحزن أو أن العالم يواجه مأساة. أبحث عن سبب للأمل. هناك معجزات في كل مكان حولنا. ترى زهورًا صغيرة تنبت في مكان غير محتمل لذلك. يمكنك أن نركز بشدة على الأمور التي تحيط بنا كل يوم لدرجة أنك تنسى أن الحياة معجزة. تخيل البديل. تخيل لو لم تكن على قيد الحياة. أتمنى أن ألوح بعصا سحرية وأجعل الناس يرون مدى روعة وجود الحياة، وأن البشر موجودون، ولديهم القدرة على التساؤل.

CNN: هل تعتبرين الفضول ضروري لحيويتك؟

إيرل: نعم، ليس بالنسبة لي فقط، بل للجميع. الغوص له علاقة بالعقلية. عليك فقط أن تمتلك الرغبة بالتخلي قليلاً. هناك عدد كبير من الأشخاص الذين سيقولون: "لا يمكنك فعل هذا. أنت طويل جدًا. أنت قصير جدًا. أنت كبيرة جدًا أو صغيرة جدًا، إلخ". أعني أنّ المشككين كثر.

CNN: بالإضافة إلى الغوص، قمت بتأسيس ثلاث شركات لدعم استكشاف المحيطات والحفاظ عليها. متى تنامين؟

إيرل: أحاول الحصول على ساعات جيدة من النوم. ثمانية أمر عظيم. سبعة لا بأس. ستة، كما تعلمين، سيفي بالغرض. أدركت أن إعطاء جسمك فرصة لإعادة التشغيل والتعافي من القيام بكل الأمور التي تفعلها أمر مهم للغاية.

CNN: هل عمرك يشكل عاملًا مهمًا في عملك، سواء في مقدار الوقت الذي تقضيه تحت الماء أو في دورك بـMission Blue؟

إيرل: لا أريد أن أفكر بحقيقة أنني بلغت هذا السن. أريد فقط الاستمرار والقيام بما يجب عليّ القيام به.