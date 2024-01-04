"تفاحة في اليوم تُبقي الطبيب بعيدّا".. ما مدى صحة هذه المقولة؟

نشر الخميس ، 04 يناير / كانون الثاني 2024

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من المحتمل أنك سمعت أو صادفت يومًا ما العبارة الشهيرة "تفاحة في اليوم تُبقي الطبيب بعيداً".. فما مدى صحتها؟

يُعتبر التفاح من بين أكثر أنواع الفاكهة شعبية في العالم. ويتمتع بالعديد من العناصر الغذائية الضرورية لجسم الإنسان.

ويوجد أكثر من 7 آلاف نوع من التفاح من حول العالم، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"Wisconsin Department of Public Information".

وتتعدد ألوان الفاكهة بين الأحمر، والأصفر، والأخضر. ويمكن أن تختلف في الحجم، والحلاوة، والملمس.

ولكن تبقى فوائد التفاح واحدة.

ويمتاز التفاح بمحتواه العالي من مضادات الأكسدة والألياف.

وفي الواقع، تم العثور على غالبية الألياف في قشر التفاح تحديدًا.

وأوضحت وزارة الصحة العُمانية، عبر حسابها الرسمي على منصة "X"، في وقت سابق، أن الألياف تُعتبر من المواد الغذائية المهمة.

وتشمل فوائدها ما يلي:

منع الإمساك وتخفيفه

المساعدة في الحفاظ على وزن صحّي للجسم

خفض خطر الإصابة بداء السكري، وأمراض القلب، وبعض أنواع السرطان

حقائق ممتعة عن التفاح

وأوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"Wisconsin Department of Public Information" أن التفاح يطفو على الماء لأن 25٪ من حجمه يتشكّل من الهواء.

وتم استخدامه سابقًا كـ"رمز للحب" في روما القديمة واليونان.

الوقاية من الأمراض

ويُعتبر التفاح مصدرًا غنيًا للمواد الكيميائية النباتية، بحسب ما أوضحه الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"المكتبة الوطنية للطب" في أمريكا.

وقد ربطت الدراسات الوبائية استهلاك التفاح بانخفاض خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، وأمراض القلب، والأوعية الدموية، والربو، والسكري.

وفي المختبر، وُجد أن التفاح يتمتع بنشاط مضاد للأكسدة قوي جدًا، ويمنع تكاثر الخلايا السرطانية، ويُقلّل من أكسدة الدهون، ويُخفّض نسبة الكوليسترول.

وأوضحت وزارة الصحة السعودية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن التفاح يحتوي على فيتامين (C)، وهو يقي الأنسجة من التلف، ويقلّل من التعرض للإصابة بالبرد والالتهابات.

ويُعتبر التفاح غذاء مثالياً لأمراض الأمعاء كالإسهال الشديد، ولأمراض الحمّى، مثل حمى "التيفوئيد" و"الدوسنتاريا".

وتتمتع قشرة التفاح تحديدًا بفوائد علاجية رائعة.

وتقاوم بدورها داء النقرس والروماتيزم المزمن والحصيات الكلوية المرارية. وكذلك تحتوي القشرة على مادة "البكتين"، وهي تمنع الإسهال.