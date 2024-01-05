فول الصويا..هل يُعتبر بديلًا آمنًا للحوم؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يُعد فول الصويا أحد أكثر المحاصيل الغذائية شيوعًا في العالم، وتتم معالجته وتوفيره في مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية،

ويحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية، مثل تلك الموجودة في اللحوم.

ما أبرز فوائده؟

يحتوي على نسبة عالية من الألياف

يحتوي على نسبة عالية من البروتين

مصدر جيد لأحماض أوميغا 3 الدهنية

مصدر جيد لمضادات الأكسدة

وأوضح الموقع الإلكتروني الرسمي "Better Health Channel" التابع لحكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية أن فول الصويا خالي من الكوليسترول واللاكتوز.

وأشارت الأبحاث إلى وجود عدد من الفوائد المحتملة لأطعمة الصويا. ومن بينها:

خفض ضغط الدم

تحسين الأوعية الدموية، مثل زيادة مرونة جدران الشرايين

تحسين صحة العظام

الحماية ضد بعض أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان الثدي

تحسين الوظيفة الإدراكية والذاكرة البصرية

مصادر الطعام

يمكن استهلاك فول الصويا بطرق عديدة. على سبيل المثال، هناك دقيق الصويا، وفول الصويا الكامل، والتوفو، وحليب الصويا، وغيرها.

ولكن، لا تحتوي جميع المنتجات على الكمية ذاتها من البروتين، بحسب ما أوضحه الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"MedlinePlus"، وهي خدمة معلومات عبر الإنترنت تابعة للمكتبة الوطنية للطب بالولايات المتحدة.

وذكر الموقع الرسمي لكلية الطب بجامعة هارفارد أن تناول 25 جرامًا من بروتين الصويا يوميًا، على مدار ستة أسابيع، يؤدي إلى خفض مستويات الكوليسترول الضار بنحو 3٪ إلى 4٪، مع العلم بأن حوالي 3 ونصف أكواب من حليب الصويا تعادل 25 جرامًا من بروتين الصويا.

حساسية الصويا

يمكن أن تتسبب حساسية الصويا في تفاعل الجهاز المناعي بشكل غير طبيعي، الأمر الذي يُعتبر شائعًا بشكلٍ خاص لدى الرضّع والأطفال، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي "Better Health Channel".

وتشمل أعراض هذه الحساسية ما يلي: