ظاهرة نادرة.. ولادة توأم في يومين وعامين مختلفين بأمريكا

نشر السبت ، 06 يناير / كانون الثاني 2024

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رحّبت عائلة في ولاية نيوجيرسي الأمريكية بتوأم لا يتشاركان تاريخ الميلاد أو سنة الميلاد عينها.

فقرابة الساعة السادسة صباحًا من ليلة رأس السنة، عايدت إيف همفري زوجها بيلي بمناسبة عيد ميلاده، وأخبرته عن نزول ماء الجنين للتو.

التقى الزوجان بالدكتورة ميليسا يوركانين، إلى جانب فريق المخاض والولادة، في مستشفى "فيرتوا فورهيس".

وحصل ما لم يكن في الحسبان.

ولد التوأم في يومين وعامين مختلفين، أي قبل منتصف ليلة رأس السنة الجديدة وبعدها، بفارق 40 دقيقة تمامًا.

وبحسب مراكز مكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC)، تُشكّل التوائم حوالي 3% من الولادات الحية. وأوضحت يوركانين أنّ احتمال ولادة التوائم في أيام مختلفة تعتبر ظاهرة نادرة.

وقالت لـCNN: "خلال ممارستي المهنية، لم أنجب قط توأمًا في يومين منفصلين، ناهيك عن عامين منفصلين".

وكانت ولادة التوأم سببًا لاستمرار الاحتفالات في منزل عائلة همفري.

وكان الوالدان احتفلا بذكرى زواجهما في مطلع شهر ديسمبر/ كانون الأول، بالتزامن مع عيد ميلاد إيف. ويصادف عيد ميلاد ابنهما البالغ من العمر 3 سنوات في الثالث من شهر يناير/ كانون الثاني.

وقال بيلي لـCNN: "لدي ثلاثة أولاد.. وأعياد ميلادنا جميعًا متقاربة".

وتابع: "من الواضح أن عيد ميلادي سيأخذ المقعد الخلفي في هذه المرحلة.. يمكنني على الأقل التمسّك بعيد الأب".