من بين الإصابات الجلدية الشائعة.. كيف تتعامل مع الحروق بحسب درجاتها؟

نشر الاثنين ، 08 يناير / كانون الثاني 2024

هل تريد تجنب حروق الشمس أو سرطان الجلد؟ 4 أمور تحتاج إلى معرفتها عند اختيار واقي الشمس

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تُعتبر الحروق من بين الإصابات الجلدية الشائعة، والتي يجب أن تكون على دراية بأعراضها وكيفية التعامل معها.

ونشر مجلس الصحة لدول مجلس التعاون، عبر موقعه الإلكتروني، بعض الخطوات التي من شأنها أن تُساعد الأشخاص الذين يتعرضون لإصابات الحروق.

أعراض حروق الدرجة الأولى:

احمرار الجلد المصاب.

ألم عند اللمس.

ظهور تورم خفيف على الجلد.

كيفية التعامل مع حروق الدرجة الأولى:

ضع كمادات باردة ورطبة أو اغمر المنطقة في ماء عذب بارد. استمر بذلك حتى يخف الألم.

قم بتغطية الحرق بضمادة معقمة غير لاصقة أو قطعة قماش نظيفة.

لا تستخدم المراهم على المنطقة المصابة، قد تسبب عدوى.

يمكن استخدام مسكنات الألم المتاحة من دون وصفة طبية للمساعدة في تخفيف الألم.

أعراض حروق الدرجة الثانية:

تغيّر لون الجلد للبني أو الأحمر الداكن.

احمرار وانتفاخ.

ألم في المنطقة المصابة.

ظهور أكياس مليئة بالسوائل.

الجلد يزول بسهولة في المنطقة المصابة.

كيفية التعامل مع حروق الدرجة الثانية:

ضع الجزء المحترق في الماء العذب البارد أو ضع كمادات باردة. استمر بذلك لمدة 10 إلى 15 دقيقة.

جفّف الجزء المحترق بقطعة قماش نظيفة وقم بتغطيتها بشاش معقم.

لا تلمس البثور أو الجروح.

لا تضع المراهم على الحروق، قد تسبب عدوى.

رفع الذراعين أو الساقين المحترقتين.

ضع الشخص على الأرض بشكل مسطح، وارفع القدمين قليلاً (30 سم)، واستخدم معطف أو بطانية لتغطية المصاب.

ابحث عن رعاية طبية ولا تتدخل في حالة الحروق الخطيرة إلّا إذا كنت محترف صحي مدرب.

أعراض حروق الدرجة الثالثة:

تلف أو فقدان في طبقات الجلد.

عدم وجود ألم عند اللمس.

جلد جاف وقاسي.

تفحم الجلد، أو ظهور بقع بيضاء، أو بنية، أو سوداء.

كيفية التعامل مع حروق الدرجة الثالثة: