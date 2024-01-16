عالميًا.. ما يقرب من 89 ألف امرأة وفتاة قُتلن عمداً في عام 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- على الصعيد العالمي، قُتلت حوالي 89 ألف امرأة وفتاة عمدًا في عام 2022، وهو أعلى رقم سنوي سُجِّل في العقدين الماضيين، وفقًا لتقريرٍ صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2023.

ورغم أن البيانات المتاحة تشير إلى انخفاض جرائم القتل على مستوى العالم في عام 2022 بعد بلوغها ذروتها في عام 2021، إلا أنّ عدد جرائم قتل الإناث لا ينخفض.

ووفقًا للتقرير، تتّسم غالبية جرائم قتل النساء والفتيات بدوافع جنسانية.

وفي عام 2022، قُتلت حوالي 48،800 امرأة وفتاة في جميع أنحاء العالم على يد شركائهنّ الحميمين، أو أفراد الأسرة الآخرين.

ويعني ذلك مقتل أكثر من 133 امرأة أو فتاة يوميًا، في المتوسط، على يد أحد أفراد الأسرة.

ورغم أن غالبية جرائم القتل تُرتَكَب في جميع أنحاء العالم ضد الرجال والفتيان (بلغت النسبة 80% في عام 2022)، إلا أنّ النساء والفتيات يتأثّرن بشكلٍ غير متناسب بالعنف في منازلهن، مع تمثيلهنّ حوالي 53% من جميع ضحايا جرائم القتل في المنزل، و66% من جميع ضحايا جرائم قتل الشريك الحميم.

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