التوابل والبهارات.. هل تنتهي مدة صلاحيتها؟

نشر الجمعة ، 19 يناير / كانون الثاني 2024

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تتوفر العديد من البهارات بشكل أساسي في مطابخنا، حيث نستخدمها بهدف إضفاء نكهة مميزة على جميع أطعمتنا.

ولكن، يوجد تاريخ انتهاء صلاحية لكل منتج، وحتى التوابل فإنها ليست صالحة للأبد.

وأوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الزراعة الأمريكية (USDA) أن العديد من التوابل، تتوفر بشكل كامل أو مطحون.

وتفقد التوابل المطحونة رائحتها ونكهتها بسرعة أكبر، لذلك يُفضّل أن تشتريها بكميات صغيرة.

وإذا كنت توّد الحصول على أفضل جودة، قم بتخزين التوابل الكاملة في درجة حرارة الغرفة لمدة تتراوح بين عامين و4 أعوام، والتوابل المطحونة لمدة تتراوح بين عامين و3 أعوام.

ويتميز كل نوع من الأعشاب بفوائد عديدة، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي "Better Health Channel" التابع لحكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية.

وعلى سبيل المثال، قد يساعد الثوم، وبذر الكتان، والحلبة، وعشب الليمون، على خفض نسبة الكوليسترول.

ويمكن أن يساعد الثوم، والبصل، والكراث، والنعناع، والريحان، والمريمية، والعديد من الأعشاب الأخرى في الحماية من أمراض السرطان.

وهناك أيضًا العديد من الأعشاب الغنية بمضادات الأكسدة، وخاصة القرنفل، والقرفة، والمريمية، والزعتر.

وفي وقت سابق، أوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام"، أنه لا يوجد علاج لأي نوع من أنواع مرض السكري.

ولكن، يمكن أن تُحسّن بعض الأعشاب والأطعمة من حساسية الفرد للإنسولين ومقاومته.

نصائح للطهي بالأعشاب

وشارك الموقع الإلكتروني الرسمي "Better Health Channel" مجموعة من الاقتراحات للطبخ بالأعشاب.

وتشمل ما يلي: