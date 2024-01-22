هل تعاني من الاضطراب العاطفي الموسمي؟ إليك 4 نصائح لتعزيز صحتك

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يمكن أن يؤدي التغير في المواسم إلى حالة من الاكتئاب السريري تُدعى الاضطراب العاطفي الموسمي (SAD)، بالنسبة إلى بعض الأشخاص. وتشمل أعراضها انخفاض مستوى الطاقة، والافتقار إلى الحوافز، واضطراب النوم، والشعور باليأس.

وسواءً كنت تعاني من الاضطراب العاطفي الموسمي، أو ترغب بتجنب الاكتئاب، ستتمكن من الاستفادة من قدرة جسمك الطبيعية على تعزيز صحتك العقلية خلال الأيام الأكثر كآبة في الموسم عبر القليل من الجهد البدني.

وإليك 4 طرق مدعومة علميًا يمكنك من خلالها أن تصبح أكثر نشاطًا لتعزيز صحتك العقلية، وتخفيف الاكتئاب في فترة الشتاء.

اخرج من المنزل

عندما تشعر بالإحباط، قد تبدو فكرة ممارسة الرياضة كمَهمّة هائلة، ولكن يمكن للمشي فحسب أن يضعك على المسار الصحيح للتغلب على الكآبة الموسمية.

ويُعتبر المشي من أكثر التمارين الهوائية المفيدة، التي يمكنك القيام بها.

ويوفر الالتزام بإرشادات منظمة الصحة العالمية (WHO)، المتمثلة في ممارسة التمارين المعتدلة الشدة لساعتين ونصف أسبوعيًا، أقصى قدر من الفوائد الصحية الجسدية والعقلية الشاملة.

ولكن، اظهرت الدراسات أن الجرعات الصغيرة نسبيًا من النشاط توفر فوائد كبيرة للصحة العقلية أيضًا.

استمتع بوقت فراغك

الذهاب إلى النادي الرياضي ليس الطريقة الوحيدة لممارسة الرياضة. فكّر في بعض الأنشطة التي تستمتع بها في وقت فراغك، والتي لم تعتبرها كتمرين رياضي سابقًا.

ويمكن اعتبار أي نشاط، يؤدي إلى الوقوف والتحرك بمثابة نشاط بدني.

هل تحب البولينج؟ أو الرقص؟ أو حتى رمي الفأس؟ إذًا، حدد موعدًا أسبوعيًا للاستمتاع بوقتك من خلال ممارسة النشاط بانتظام.

وأظهرت الأبحاث أنّ ممارسة التمارين الرياضية في أوقات الفراغ بأي شدة لمدة ساعة واحدة فقط في الأسبوع تقلل من الإصابة بالاكتئاب في المستقبل.

وفي حال لم تكن لديك أي هوايات تجعلك نشطًا، جرّب هوايات جديدة، وسجّل اسمك في دروس للرقص، أو غيرها من دروس اللياقة البدنية الترفيهية.

ارفع الأثقال لتحسين مزاجك

وأظهرت العديد من الدراسات أن تدريبات القوة، والتي تُسمى أيضًا تمارين الأثقال، تقلل من أعراض الاكتئاب بشكلٍ كبير.

وقامت دراسة أُجريت في عام 2018،و نُشرت في مجلة "JAMA Psychiatry"، بتحليل 33 تجربة سريرية شملت أكثر من 1،800 شخص بشأن تأثيرات تمارين الأثقال على الاكتئاب.

ووجدت الدراسة أنّ تدريبات القوة "قلّلت بشكلٍ كبير من أعراض الاكتئاب" بين المشاركين.

وعلاوةً على ذلك، وجد مؤلفو الدراسة أنّ الفوائد لم تتضاءل بصرف النظر عن الحالة الصحية، أو الشدة الإجمالية الموصوفة لتدريبات المقاومة، أو مستويات التحسن في القوة.

حرّك جسدك على بساط اليوغا

ويمكن لممارسة اليوغا أن تمنحك دفعة تحتاجها بشدة في أيام الشتاء المظلمة.

وروّج ممارسو اليوغا لخصائصها المعزِّزة للمزاج على مرّ التاريخ، وتتفق الأبحاث على وجود صلة واعدة بين ممارسة اليوغا وتخفيف الاكتئاب.

ووجدت تجربة سريرية عشوائية مضبوطة أُجريت في عام 2023 بقيادة باحثين في مستشفى ماساتشوستس العام أنّ البالغين الذين يعانون من اكتئاب متوسط ​​إلى شديد، والذين شاركوا في جلسات اليوغا الساخنة، شهدوا انخفاضًا أكبر بكثير في أعراض الاكتئاب مقارنةً بأولئك الذين لم يشاركوا في الجلسات.