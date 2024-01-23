ما مدى مأمونية طبخ الدجاج جزئيًا والانتهاء من طهيه لاحقًا؟

5 مصادر للبروتين غير اللحوم..ما هي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل أنت من بين الاشخاص الذين يقومون بطبخ الدجاج جزئيًا، ثم ينتهون من طهيه لاحقًا؟

ستُغيّر هذه العادة فورًا بمجرد معرفة مدى خطورتها.

وأوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الزراعة الأمريكية (USDA) أن هذه الطريقة لن تؤدي إلى التخلص من أي بكتيريا موجودة بالفعل.

ولكن، يمكنك طبخ الدجاج جزئيًا أو وضعه في الميكروويف مباشرة قبل نقله إلى الشوّاية الساخنة لإنهاء طهيه.

كيف تتأكد من طهي الدجاج جيدًا؟

يجب أن تصل جميع الدواجن إلى الحد الأدنى الآمن لدرجة الحرارة الداخلية، أي 165 درجة فهرنهايت، وما يُعادل 73.9 درجة مئوية.

ولا تنسى أن تتحقق من درجة حرارة الأجزاء الداخلية مثل الفخذ، والجناح، والجزء الأكثر سمكًا من الصدر.

وتستطيع استخدام مقياس حرارة الطعام حتى تتأكد من ما إذا كان طعامك قد وصل إلى درجة حرارة عالية بما يكفي لتدمير البكتيريا المنقولة بالغذاء.

ويتساءل كثيرون عن مدى مأمونية ترك الدجاج في البرّاد لفترة طويلة، والمدة التي يمكن فيها حفظ الدجاج في الثلاجة.

وفي وقت سابق، أوضحت هيئة الغذاء والدواء في السعودية، عبر حسابها الرسمي على موقع "X" (تويتر سابقًا)، ما يلي:

مدة حفظ الدجاج الطازج في البراد:

يومان

مدة حفظ الدجاج الطازج في الثلاجة:

12 شهرًا

وهناك أمر مهم يجب أن تأخذه في عين الاعتبار قبل طهي الدجاج.

يعتقد بعض الأشخاص أن غسل الدجاج النيء قبل طهيه يمكن أن يجعله أكثر أمانًا، لكن القيام بذلك قد يؤدي في الواقع إلى انتشار العديد من الأمراض بفعل البكتيريا الموجودة عليه.

إليك 6 نصائح للحفاظ على سلامتك في المطبخ، بحسب ما ذكره مجلس الصحة الخليجي عبر منصة "X":