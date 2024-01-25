الصحة السعودية: تصريحات منظمة الصحة بشأن مرض "X" لا تثير القلق!

هل تفشي فيروس كورونا ما زال مصنّفًا كجائحة؟ إليك ما تقوله منظمة الصحة العالمية

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عقب تصريحات منظمة الصحة العالمية حول مرض خطير منتظر يُعرف باسم "X"، أكثر فتكًا من كورونا ربّما، في منتدى "دافوس" الاقتصادي لعام 2024، طمأنت وزارة الصحة السعودية الأربعاء، المواطنين والمقيمين في المملكة "بأنّها في حالة ترقّب دائم واستعداد تام لمواجهة أي تحديات صحية".

وأكّدت الوزارة أنّ "تصريحات المنظمة عبارة عن سيناريو افتراضي ومحاكاة افتراضية لما قد يحدث، وأنّ الأمر ليس خطيرًا بحجم السياق الذي ورد فيه"، وفق ما ورد على الموقع الرسمي لوكالة الأنباء السعودية "واس".

كما أنّها لفتت النظر إلى أنّ مثل هذا الخبر يتكرّر سنويًا، وأنّها "في حالة ترقب دائم واستعداد تام لمواجهة أي تحديات صحية".

وخلال حلقة نقاش عُقدت في مؤتمر "دافوس"، سُئل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدحانوم غيبرييسوس، عن الأولوية التي على الأنظمة الصحية إعطاءها للاستجابة بشكلٍ فعّال للأزمات المحتملة.

وعند إجابته، أشار غيبرييسوس إلى مصطلح "المرض X"، وهو مرض مجهول قد يظهر مستقبلًا، وذلك بهدف تسليط الضوء على أهمية استعداد الأنظمة الصحية له.

وخلال حلقة النقاش، قال غيبرييسوس: "هناك بعض الأشخاص الذين يقولون إنّ هذا (المرض) قد يسبّب الذعر، لكن في الواقع من الأفضل توقّع حصول أمر ما، لأنّه حصل عبر تاريخنا مرات عديدة بالفعل، والتحضير له".

كما أكّد غيبرييسوس بأنه "يتوجّب علينا ألّا نواجه الأمور من دون تحضير. يمكننا الاستعداد لبعض الأمراض المجهولة أيضًا".

وبحسب "واس"، أوضحت وزارة الصحة أيضًا أنّ ما تدعو له منظمة الصحة العالمية، وما دعا إليه العلماء في العقود الماضية، يهدف إلى تحفيز الأنظمة الصحية والدول عمومًا لرفع قدراتها المتّصلة برصد الأوبئة، ومواجهتها، والتعامل معها بأقل قدر ممكن من الخسائر.

وأشارت وزارة الصحة السعودية أنّ مفاد حديث المنظمة يتمثّل بأنّ البشر معرّضون للأوبئة بشكلٍ متكرر، طالما أنّنا نتعايش مع عددٍ كبير من الفيروسات والجراثيم المتغيرة باستمرار، ما يُصعِّب التنبؤ بأنواع الأوبئة وأوقات حدوثها.

ومن ثم أكّدت الوزارة أنّ معظم الأوبئة لا تتحوّل إلى جوائح، وأنّ الجوائح العامة مثل "كوفيد-19" نادرة جدًا.