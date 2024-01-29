هل يُعتبر العسل بديلًا صحيًا للسكر؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يُضيف الكثير من الأشخاص السكر إلى مشروباتهم لتعديل مرارتها. ولكن، من المعروف أن استهلاك كمية كبيرة من السكر قد يتسبب بأضرار صحيّة كبيرة.

ولذلك، قد يلجأ البعض إلى إضافة العسل بدلًا من السكر كمُحلّي طبيعي.

ورغم فوائده العديدة، إلّا أن الاستهلاك اليومي والزائد من العسل قد يؤذي صحتك، بحسب ما ذكره مجلس الصحة الخليجي، عبر موقعه الإلكتروني.

وفي وقت سابق، أوضحت وزارة الصحة المصرية الحقيقة وراء أحد الاعتقادات السائدة بشأن العسل الأبيض تحديدًا.

ويعتقد البعض أنّ مرضى السّكري يُسمح لهم باستخدام العسل الأبيض بأي كميّة على عكس السّكر الأبيض، ولكن أشار الحساب الرّسمي لوزارة الصحة المصرية بتغريدة على "X" إلى أنّ ذلك غير صحيح.

وأكّدت التغريدة أنّه باستطاعة العسل الأبيض زيادة مستوى السكر في الجسم، مثل السكر الأبيض، كما أنّه يزيد من الوزن أيضًا.

ووفقاً لما ذكره الحساب الرسمي لمجلس الصحة الخليجي عبر منصة "X"، فإن ضرر السكر يبقى ذاته مهما اختلف اسمه.

وإذا كنت ترغب بتوفير نظام غذائي أكثر صحة، وحماية صحة أطفالك، فمن الأفضل أن تتعلم عن المسميات المختلفة للسكر.

وتأتي من بينها:

المولاس (دبس السكر)

العصير المعلّب، وشراب قصب السكر المركز

شراب الشعير والقيقب

المالتوز

عصير الفاكهة المركز، ورحيق الفاكهة

الدكستروز

عسل النحل

الجلوكوز

المُحلّيات المستخرجة من الذرة، وشراب الذرة عالي الفركتوز

الفركتوز

وفي حال كنت من بين الأشخاص الذين يجدون صعوبة في التخلي عن تناول الحلويات بشكل عام، نشرت وزارة الصحة العامة في قطر، عبر "إنستغرام"، أيضًا مجموعة من النصائح التي من شأنها أن تساعدك.

حدّد

حدّد أيام معينة لتناول الحلوى، مثلًا فقط في عُطلات نهاية الأسبوع

استبدل

استبدل الحلوى ببدائل صحيّة مثل الفاكهة الطازجة، أو المجمّدة، أو المجففة، أو الحلويات قليلة الدسم، والتي تحتوي على نسبة منخفضة من السكر

قلّل

قلل كمية السكر التي تضيفها إلى وصفاتك عند تحضير الكعك والحلوى، واستبدل السكر بصلصة غير محلاة

قارن

قارن بين الحلويات في السوبرماركت، واقرأ الملصق الغذائي لتجنب اختيار الحلوى التي تتضمن كميات عالية من السكر