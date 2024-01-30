في فصل الشتاء.. كيف تجعل مشروب الشوكولاتة الساخنة أكثر صحة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من منّا لا يُحبّ احتساء كوب من الشوكولاتة الساخنة في فصل الشتاء؟ تُعرف الشوكولاتة بكونها مُضرّة، خاصة إذا أكثرت من استهلاكها. لكن هناك بعض الخطوات التي تستطيع اتباعها حتى لا تحرم نفسك من مشروبك المُفضّل.

وأوضح مجلس الصحة الخليجي، عبر موقعه الإلكتروني، أن مشروب الشوكولاتة الساخنة يُصنع من مسحوق الكاكاو أو الشوكولاتة الذائبة، مع إضافة الماء أو الحليب، ورشّة من مسحوق القرفة.

وعند تحضير مشروب الشوكولاتة الساخنة، استخدم ما يلي:

الشوكولاتة الداكنة

تُعتبر غنيّة بمضادات الأكسدة، وهي معروفة باسم "الفلافانول"، حيث تساعد في الحماية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

وأشارت دراسة جديدة إلى أنّ إضافة 500 ملليغرام من مركبات "الفلافانول" المضادة للأكسدة إلى نظامك الغذائي يوميًا، قد يبطئ من التدهور العقلي المرتبط بالعمر، وربما يحسّنه.

وأفاد الدكتور إيان جونسون، الأستاذ الفخري في معهد "Quadram" بنورويتش، وهو مركز لأبحاث الغذاء والصحة في المملكة المتحدة، غير المشارك في الدراسة المنشورة في مجلة "PNAS Neuroscience" الإثنين، أنّ "كبار السن الذين يستهلكون طعامًا غير غني بالفلافانول سجّلوا مستويات أدنى في اختبارات وظيفة ذاكرة الحصين مقارنة مع الأفراد الذين يستهلكون مستويات أعلى".

القرفة

ويمكن أن تساعد القرفة في السيطرة على نسبة السكر بالدم لدى الأشخاص الذين يعانون من حالة تُعرف باسم "مقدمات داء السكري"، وذلك بحسب دراسة تجريبية جديدة أجريت على 51 شخصاً يعانون من ارتفاع نسبة السكر في الدم.

ليس ذلك فحسب، وإنما أيضاً إبطاء تطور حالة الشخص إلى مرض السكري من النوع 2.

وقال مؤلف الدراسة الدكتور، جوليو روميو، وهو طبيب في مركز جوسلين للسكري في مدينة بوسطن الأمريكية: "نبحث عن طرق آمنة ودائمة وفعالة من حيث التكلفة، للحد من تطور مقدمات السكري إلى مرض السكري من النوع 2".

وأضاف روميو: "أظهرت دراستنا، التي استمرت 12 أسبوعاً، تأثيرات مفيدة عند إضافة القرفة إلى النظام الغذائي، حيث ساعدت في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم لدى المشاركين المصابين بمقدمات السكري".

وارتفعت معدلات الوفيات المبكرة الناجمة عن داء السكري بنسبة 3% في الفترة بين عامي 2000 و2019، بحسب الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية (WHO).

وسلّطت وزارة الصحة العُمانية، عبر حسابها الرسمي على منصة "X"، الضوء على حالة ما قبل السكري، وعوامل خطورة الإصابة به.

عوامل خطورة الإصابة بحالة ما قبل السكري:

التاريخ العائلي للسكري، والأمراض المزمنة الأخرى

زيادة الوزن، والسمنة

سكري الحمل

متلازمة المبيض متعدّد التكيسات

قلة الحركة، وعدم ممارسة الرياضة

التدخين

ويحتوي الكوب الصغير العادي من الشوكولاتة الساخنة على ما يُقارب الـ5 ملاعق من السكر.

لذلك، ينصحك مجلس الصحة الخليجي بصنع كوب أكثر صحة من الشوكولاتة الساخنة، عن طريق اختيار الشوكولاتة الداكنة غير المُحلّاة، مع إضافة حليب ساخن قليل الدسم أو حليب نباتي أو الماء.

ويمكنك أيضًا إضافة نكهات اختيارية مثل القرفة.