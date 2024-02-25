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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) الأربعاء تحذيرًا من مخاطر استخدام الساعات والخواتم الذكية التي تدّعي أنّها تقيس مستويات السكر في الدم دون ثقب الجلد.

وأشارت إدارة الغذاء والدواء إلى أنّها لم تسمح أو توافق على استخدام أي ساعة ذكية أو خاتم ذكي بهدف قياس مستويات السكر في الدم بمفردها.

وحذّرت الوكالة من أنّ استخدام هذه الأجهزة قد يؤدي إلى قياسات غير دقيقة لنسبة الجلوكوز في الدم، والمعروفة أيضًا باسم نسبة السكر في الدم، وأخطاء في التعامل مع مرض السكري يمكن أن تكون مُهدِّدة للحياة.

وأفادت الوكالة في بيان: "إذا كانت رعايتك الطبية تعتمد على قياسات دقيقة لجلوكوز الدم، فتحدّث إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك حول الجهاز المناسب المُعتَمَد من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لتلبية احتياجاتك".

وتختلف هذه الأجهزة غير المصرح بها عن تطبيقات الساعات الذكية التي تعرض بيانات من أجهزة المراقبة المستمرة للجلوكوز المُخترِقة للجلد، والتي تكون مُعتَمَدة من قِبَل إدارة الغذاء والدواء.

ولم تذكر إدارة الغذاء والدواء علامات تجارية محددة، ولكنها شرحت أنّ بائعي هذه الساعات والخواتم الذكية غير المصرح بها يعلنون عن استخدام "تقنيات غير غازية" لقياس نسبة الجلوكوز في الدم دون مطالبة الأشخاص بوخز أصابعهم أو ثقب جلدهم.

ومع ذلك، أشارت الوكالة إلى أنّ هذه الأجهزة لا تختبر مستويات الجلوكوز في الدم بشكلٍ مباشر، وحثّت المستهلكين على تجنّب شرائها لهذا الغرض.

كما نصحت الوكالة مقدمي الرعاية الصحية بمناقشة مخاطر استخدام أجهزة قياس نسبة السكر في الدم غير المصرح بها مع مرضاهم، ومساعدتهم على اختيار الجهاز المُعتَمَد المناسب لاحتياجاتهم.

وأكّدت الوكالة أنّها تعمل على ضمان عدم قيام الشركات المصنِّعة، والموزعين، والبائعين بتسويق الساعات أو الخواتم الذكية غير المصرح بها بشكلٍ غير قانوني، والتي تدّعي أنّها تقيس مستويات الجلوكوز في الدم.