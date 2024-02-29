"ملك البهارات".. تعرف إلى فوائد الفلفل الأبيض غير المتوقعة

هل تحب الزبادي والمخللات؟ إليك بعض الفوائد الصحية التي يمكنك الحصول عليها من تناول الأطعمة المخمرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تعلم أن هناك العديد من الفوائد التي تستطيع الحصول عليها بمجرد تضمين الفلفل الأبيض في وجبات طعامك؟

ويُعرف الفلفل الأبيض أيضًا بـ"ملك البهارات"، وتسميته لم تأت عن عبث، إذ أوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"المكتبة الوطنية للطب" في أمريكا أن الفلفل الأبيض يعتبر أساسيًا في النظام الغذائي اليومي، حيث يساعد على الهضم، ويتخلص من الشحوم وأي روائح كريهة.

واستُخدمت هذه التوابل كأدوية عشبية ومواد حافظة ومكمّلات غذائية. كما تحتوي على مكونات غنيّة بالزيوت العطرية، والراتنجات الزيتية، والقلويدات.

ويحتوي الفلفل الأبيض على مادة تُسمى "البيبيرين"، بحسب ما ذكرته "المكتبة الوطنية للطب" في أمريكا.

وتتمتع بدورها بتأثيرات بيولوجية عديدة، مثل الأنشطة المضادة للالتهابات، ومضادات الأكسدة، ومضادات الطفرات، ومضادات الأورام.

لماذا يجعلك الفلفل الأبيض تعطس؟

أشار الموقع الالكتروني الرسمي لـ"Library of Congress" في أمريكا إلى أن "البيبيرين"، وهو موجود أيضًا في الفلفل الأسود والأخضر، يعمل كمُهيّج بمجرد تطاير حبيباته ودخولها في الأنف. ويُحفّز بدوره النهايات العصبية داخل الغشاء المخاطي.

وفي الواقع، يريد الأنف طرد هذا المُهيّج. ويُعد العطس هو الطريقة الوحيدة للقيام بذلك.

قيمة الفلفل عالية

وكانت قيمة الفلفل سابقًا كبيرة جدًا إلى درجة أنه تم استخدامه في اليونان وروما القديمة كعملة.

وخلال العصور الوسطى، تم استخدام حبوب الفلفل بدلاً من المال مقابل المهور، والإيجار، والضرائب.

وخلال القرن التاسع عشر، لعبت مدينة سالم بولاية ماساتشوستس الأمريكية دورًا مهمًا في تجارة الفلفل العالمية وصنعت بعضًا من أوائل أصحاب الملايين في أمريكا.