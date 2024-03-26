ما هي المكونات التي تُضاف إلى الحلويات الرمضانية وسعراتها الحرارية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عندما يحين وقت الاستمتاع بالشاي والحلويات بعد وجبة الإفطار في رمضان، من المغري إضافة عدة ملاعق من القطْر (الشيرة) إلى ما نتناوله، سواءً كان طبقًا من الكنافة الشهية، أو القطايف المقرمشة، أو غيرها من أطباق الحلويات.

ولكن، هل تعلم أنّك تضيف بذلك ما يتراوح بين 60 و100 سعرة حرارية تقريبًا لكل ملعقة طعام؟

وإلى جانب زيادة السعرات الحرارية الإضافية، يؤثر الإفراط بتناول الحلويات الغنية بالسكر على جسم الصائم، إذ يتسبب بعدة أعراض منها الخمول بعد الأكل، والشعور بالإرهاق خلال ساعات الصيام التالية، والعطش، وتراكم الدهون في الجسم، وارتفاع مستوى السكر في الدم، وفقًا لما ذكره الحساب الرسمي لمجلس الصحة الخليجي عبر موقع "إكس" (تويتر سابقًا).

ولذا يُوصى الأفراد بتقليل كمية الحلويات التي يتناولونها خلال رمضان، وفي الواقع، يُفضّل تناول قطعة صغيرة، بحيث تكون بحجم أصابع اليد، بحسب ما كتبته وزارة الصحة والسكان المصرية عبر موقع "إنستغرام"، بينما يُشجع مرضى السكري بتجنبها، واستبدالها بالفاكهة.

ولتحقيق توازن أفضل عند الاستمتاع بالأطباق الحُلوة، تعرّف إلى المكونات التي تُضاف إلى الحلويات الرمضانية، وسعراتها الحرارية عبر الانفوجراف أعلاه: