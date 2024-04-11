حلويات العيد..دليل السعرات الحرارية التي يتضمنها المعمول والكعك

علوم وصحة
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يعني وصول عيد الفطر تزيّن الموائد بأصناف متنوعة من الحلويات الشهية التي تصعب مقاومتها استعدادًا لاستقبال الضيوف والزوار بهذه المناسبة.

ولكن لا تستغل هذه الفرصة للإكثار من تناول الحلويات، بل يجب الاعتدال في تناولها على مدار أيام العيد، وفقًا لما ذكرته وزارة الصحة والسكان المصرية عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا).

والسكر المكرّر، أو السكر الأبيض الذي نستخدمه في طعامنا، يعطي نكهة حلوة والكثير من السعرات الحرارية من دون توفير أي عناصر غذائية أخرى، ما يجعله مصدراً للسعرات الحرارية "الفارغة"، التي تساهم في السمنة، خصوصاً حول منطقة البطن.

ولا تنطوي أضرار السكر على تسوس الأسنان، وزيادة الوزن، والإصابة بمرض السكري فحسب، بل يمكن للإكثار منه التأثير على الكبد أيضًا، كما أنّه يضر بالقلب، ويؤدي إلى الشيخوخة.

إليك السعرات الحرارية لبعض أشهر حلويات العيد (للقطعة الواحدة):

  • الكعك: 200 سعرة حرارية

  • المعمول بالتمر: 200 سعرة حرارية

  • البسكويت أو الـ"بيتي فور": 60 سعرة حرارية

  • الغريبة: 150 سعرة حرارية

كما ذكَّرت الوزارة متابعيها بإمكانية إعداد الحلويات في المنزل، واستخدام كميات معتدلة من السمن، والسكر، مع إضافة المكسرات باعتبارها مصدرًا جيدًا للدهون.

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