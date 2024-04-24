ما هي أعراض نقص فيتامين د النفسية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— يتمتع فيتامين د بخصائص مضادة للأكسدة، ويعمل على تنشيط أنسجة الدماغ.

يستمد الجسم كميات فيتامين د الضرورية من بعض أنواع المأكولات، والمكملات الغذائية الغنية بالفيتامين د، وعبر التعرّض لأشعة الشمس أو الأشعة فوق البنفسجية.

يعزز فيتامين د امتصاص الكالسيوم في المعدة، ويحافظ على تركيز الكالسيوم والفوسفات في الدم، مما يمنع هشاشة العظام، والتقلص اللاإرادي للعضلات، وتشنجها، كما أنه ضروري لنمو العظام وعملية تشكيلها.

ويتواجد فيتامين د في بعض أنواع المأكولات:

الأسماك الدهنية مثل السلمون، والتونة، والماكريل، والتراوت

زيوت كبد الأسماك

كبد الأبقار

صفار البيض

الأجبان والحليب

الفطر

اللحوم والدجاج

يتمتع فيتامين د بفوائد للصحة النفسية، ويمكن لأي نقص في معدلاته التسبب باضطرابات في الصحة النفسية، قد تختلف حدتها من شخص لآخر .

وأشار الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"المكتبة الوطنية للطب" في أمريكا إلى أن نقص فيتامين د يمكن أن ينعكس سلباً على الصحة النفسية.

ما هي أعراض نقص الفيتامين د النفسية؟

الاكتئاب والقلق: أكدّ الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"المكتبة الوطنية للطب" في أمريكا أن الاكتئاب والقلق هما من الاضطرابات المزاجية التي تؤثر على حياة الأفراد اليومية.

وتتمثل الخطوة الأولى نحو العلاج في تحديد العوامل المسببة لهذه الاضطرابات المزاجية بهدف تفاديها.

تتسبب الالتهابات والإجهاد التأكسدي (أي عدم التوازن بين إنتاج أنواع الأكسجين التفاعلية ROS وتزايدها في الخلايا والانسجة، وقدرة النظام البيولوجي على إزالة السموم من هذه العوامل التفاعلية) في الفيزيولوجيا المرضية لهذه الاضطرابات المزاجية، بالإضافة إلى غيرها من الأمراض.

الفصام: رغم من عدم وجود أي إثباتات علمية تشير إلى أن الفصام يمكن أن يكون أحد أعراض نقص فيتامين د، إلا أن دراسة صادرة عن جامعة كامبريدج تعتمد على دراسات سريرية تظهر أن نقص فيتامين د شائع جداً لدى المصابين بالفصام.

ما هي الأسباب المؤدية لنقص فيتامين د في الجسم؟

قد تعود أسباب انخفاض معدل فيتامين د في الجسم إلى ما يلي: