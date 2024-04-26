ارتفاع ضغط الدم.. كيفية قياسه والتحكم بمستوياته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— ضغط الدم قد لا يترافق مع أي علامات أو أعراض، لكن الفحوصات الروتينية تساعد في اكتشاف مستوياته غير الطبيعية.

يُعد ارتفاع ضغط الدم مشكلة صحية كبيرة شائعة لدى كبار السن، وذلك بحسب ما ذكره المعهد الوطني للصحة في أمريكا. وأشار المعهد إلى أن شبكة الأوعية الدموية في الجسم تتغير مع التقدم في السن، إذ تُصبح الشرايين أكثر صلابة، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

وقد لا يترافق ارتفاع ضغط الدم مع أية أعراض تنذر بوجود مشكلة صحية، ولهذا دائماً ما ينصح الأطباء بقياس مستويات الضغط بشكل دائم ومنتظم.

وتتم قراءة ضغط الدم على الشكل التالي: رقم ضغط الدم الانقباضي/ رقم ضغط الدم الانبساطي، ويتم تصنيف مستويات ضغط الدم بناءً على هذين الرقمين معاً.

ضغط الدم المنخفض: هو عندما يكون ضغط الدم الانقباضي أقل من 90 أو رقم ضغط الدم الانبساطي أقل من 60 . ويترافق ضغط الدم المنخفض مع الشعور بالدوار أو الضعف أو حتى الإغماء. ويمكن أن ينتج ذلك عن عدم تناول كميات كافية من السوائل أو خسارة كميات من الدم أو تناول بعض الأدوية التي تتسبب بذلك. ضغط الدم الطبيعي: عندما يكون ضغط الدم الانقباضي أقل من 120 وضغط الدم الانبساطي أقل من 80 . ضغط الدم المرتفع قليلاً: عندما يكون ضغط الدم الانقباضي بين 120 و129 وضغط الدم الانبساطي أقل من 80. ضغط الدم المرتفع: عندما يكون ضغط الدم الانقباضي 130 أو أكثر وضغط الدم الانبساطي 80 أو أكثر.

أما عند المتقدمين في السن، فغالباً ما يكون ضغط الدم الانقباضي 130 أو أكثر، ولكن ضغط الدم الانبساطي أقل من 80.

هل تعاني من ارتفاع ضغط الدم؟

يمكن لأي شخص أن يعاني من ارتفاع ضغط الدم. ويمكن لبعض الأمراض المزمنة أن تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم مثل أمراض الكلى، ومشاكل الغدة الدرقية، والمشاكل الهضمية. كما تدخل عوامل أخرى في زيادة احتمال الإصابة بارتفاع ضغط الدم مثل:

العمر: يزيد احتمال الإصابة بارتفاع ضغط الدم مع التقدم بالعمر، وخصوصاً ارتفاع ضغط الدم الانقباضي المنعزل.

الجنس: يكون للرجال قبل عمر الـ 55 احتمال أكبر للإصابة بارتفاع ضغط الدم، وذلك بحسب ما أشار إليه المعهد الوطني للصحة في أمريكا، ويزيد احتمال إصابة الإناث بارتفاع ضغط الدم بعد انقطاع الطمث.

التاريخ العائلي: يُعتبر ضغط الدم المرتفع متوارث في بعض العائلات.

كيف يمكن التحكم بضغط الدم؟

من المحتمل أن يتمكن الفرد من السيطرة على ضغط الدم وإبقائه بمستوياته الطبيعية من خلال اتباع أسلوب حياة صحي، وتناول الأدوية المناسبة لحالته بشكل منتظم، وفقاً لإرشادات الطبيب، كما أن المتابعة ضرورية وإجراء الفحوصات اللازمة كل فترة.