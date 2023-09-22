العلاج المناسب لضغط الدم قد ينقذ 76 مليون شخص بحلول 2050

هل سئمت من تناول أدوية للقلق أو الاكتئاب أو ارتفاع ضغط الدم؟ نفذ هذا الحل البسيط 3 أو 4 مرات أسبوعيًا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سُلّط الضوء على الآثار الخطيرة لارتفاع ضغط الدم في تقريرٍ جديد صادر عن منظمة الصحة العالمية (WHO)، وصف هذه الحالة بكونها واحدة من عوامل الخطر الرئيسية للوفاة والعجز في العالم.

ويُقدم التقرير الأول للمنظمة بشأن التأثير العالمي لارتفاع ضغط الدم بعض التوصيات لمكافحة ما يُعرف بـ"القاتل الصامت".

ووفقًا لما ذكره التقرير الصادر الثلاثاء، يؤثّر ارتفاع ضغط الدم (حين تبلغ قراءة ضغط دم 140/90 مليمتر زئبق أو أعلى) على 1 من كل 3 بالغين في جميع أنحاء العالم.

ويؤدي عادةً إلى عددٍ من المشاكل الصحية الأخرى، بما في ذلك السكتات الدماغية، والنوبات القلبية، وفشل القلب، وتلف الكِلى.

وأفاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، في بيان صحفي: "يمكن السيطرة على ارتفاع ضغط الدم بشكلٍ فعال من خلال أنظمة علاجية بسيطة ومنخفضة التكلفة، ومع ذلك لا يتمكّن إلا 1 من كل 5 أشخاص مصابين بارتفاع ضغط الدم من السيطرة عليه".

وقدّمت الدّول ذات الأداء العالي مثل كندا وكوريا الجنوبية برامج وطنية شاملة لعلاج ارتفاع ضغط الدم، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، وقد تجاوزت الدولتان نسبة 50% عندما يأتي الأمر للتحكم في ضغط الدم لدى البالغين المصابين بهذه الحالة.

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أنّ زيادة عدد الأشخاص الذين يُعالَجون بشكلٍ فعال من ارتفاع ضغط الدم، إلى المستويات التي لوحظت في البلدان ذات الأداء العالي، قد تمنع 76 مليون حالة وفاة بين عامي 2023 و2050.

وبحسب ما ذكره التقرير، تشمل الإجراءات الوقائية اتباع نظام غذائي صحي، والحفاظ على وزن صحي، وتجنب الكحول، والتبغ، وممارسة الرياضة بانتظام، إضافةً لخفض كمية الصوديوم المُستهلك يوميًا.

وتختلف كمية الصوديوم الموصى استهلاكها من بلدٍ إلى آخر، ولكن توصي منظمة الصحة العالمية باستهلاك أقل من ألفي ملليغرام في اليوم.

ونوّهت المنظمة أنّ المتوسط ​​العالمي المُقدَّر عندما يأتي الأمر لكمية الملح المُستهلكة يزيد عن ضعف ذلك، ويبلغ 10.8 غرام يوميًا.

وفي عام 2013، التزمت جميع البلدان الأعضاء في منظمة الصحة العالمية (194 دولة) بخفض استهلاك الصوديوم بمقدار 30% بحلول عام 2025، ولكن أظهر تقرير صدر هذا العام عدم تنفيذ إلا 5% منها 5 سياسات شاملة لتحقيق ذلك.

وأشارت المنظمة أيضًا إلى أنّ ارتفاع ضغط الدم ومضاعفاته يؤدي إلى تكاليف "هائلة" في جميع أنحاء العالم فيما يرتبط بالمرضى، وأنظمة الرعاية الصحية، والاقتصادات الوطنية.

وأكّد الرئيس والمدير التنفيذي لمنظمة "Resolve to Save Lives"، والمدير السابق للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC)، الدكتور توم فريدن أن "الرعاية الجيدة لارتفاع ضغط الدم ميسورة التكلفة، وفي متناول اليد، وتعزز الرعاية الصحية الأولية"، مضيفًا: "يكمن التحدي الآن في الانتقال من كونها (الرعاية) في متناول اليد إلى إتاحتها للجيمع".

ويتطلب ذلك التزام الحكومات في جميع أنحاء العالم.