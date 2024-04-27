ساعد كاشف المعادن على العثور على هذا التمثال الذهبي في إحدى مقابر آفار بالمجر.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يكشف الحمض النووي القديم المزيد من الأسرار عن شعب الأفار المخيف، الذي بنى إمبراطورية غامضة حكمت جزءًا كبيرًا من أوروبا الوسطى والشرقية لمدة 250 عامًا، بدءًا من منتصف القرن السادس.

كان الأفار معروفين أولًا في مرويات الخصوم، ذلك أنهم أربكوا البيزنطيين بمحاربين شرسين ظهروا فجأة على صهوات خيلهم عند عتبة بابهم. جاء البدو الغامضون بشكل جماعي من السهوب المنغولية، في واحدة من أكبر وأسرع الهجرات الطويلة في التاريخ القديم.

وبقيت الإمبراطورية وشعبها في ظلال التاريخ إلى وقت قريب، رغم وجود مقابر فخمة.. إنّما من دون سجلات مكتوبة. لكن دراسة تاريخية أجريت في إبريل/ نيسان 2022 تضمنت الحمض النووي القديم المأخوذ من قبور نخبة الآفار، سلّطت الضوء على أصول الإمبراطورية البعيدة.

وراهنًا، كشفت دراسة جديدة تحلّل رفات 424 شخصًا مدفونين في أربع مقابر مكتشفة في المجر، عن تفاصيل حول عائلة الأفار، والحياة الاجتماعية، وكيف تفاعل القادمون الجدد مع سكان موطنهم الجديد.

أُجريت أعمال التنقيب بمقبرة أفار في راكوتسيفالوا، المجر، عام 2006. تصوير: Institute of Archaeological Sciences/Eötvös Loránd University Múzeum

وقالت زوفيا راكز، الباحثة بمعهد العلوم الأثرية في جامعة إيوتفوس لوراند ببودابست، المجر، وأحد مؤلفي الدراسة للتقرير الأخير: "أكثر ما أدهشني، الحقيقة البسيطة المتمثّلة بأنّ هؤلاء الأشخاص في المقابر مترابطون للغاية".

تمكّن الباحثون من بناء أشجار عائلية أو أنساب مفصلة، امتدت أكبرها لتسعة أجيال عبر قرنين ونصف قرن. واكتشف الفريق أنّ حوالي 300 من الأفراد لديهم قريب مدفون في المقبرة ذاتها.

وأظهر التحليل أن الرجال بقوا في مجتمعهم بعد الزواج، في حين تزوجت النساء من خارج مجتمعهنّ الأصلي، وهو نمط يعرف باسم الأبوية.

وأشار غويدو ألبرتو جينيتش- روسكوني، المؤلف الرئيسي للدراسة المنشورة في مجلة Nature، الأربعاء: "في ما يتعلّق بجميع الأمهات، لم نجد لهنّ أهل. الأهل ليسوا في الموقع. بينما جميع الذكور متحدرون من نسل المؤسسين".

وأظهرت دراسة الحمض النووي المُتَقَدِّرِيّ الذي يكشف عن الخط الأنثوي، تباينًا كبيرًا، ما يشير إلى أنّ النساء اللواتي تزوّجن من مجموعات أفار كنّ من أماكن مختلفة، وفقًا لجينيتشي-روسكوني، الباحث ما بعد الدكتوراه بعلم الوراثة الأثرية في معهد ماكس بلانك للأنثروبولوجيا التطورية، في لايبزيغ، ألمانيا. ما زالوا يتشاركون في أصل وراثي من "السهوب"، ما يشير إلى أنهم ربما لم يكونوا من السكان المحليين المهزومين.

يتم استخراج عينة صغيرة من عظمة في مختبر الحمض النووي القديم بمعهد ماكس بلانك للأنثروبولوجيا التطورية في لايبزيغ، ألمانيا. Credit: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology

تعدد الشركاء لدى العشائر الأبوية

إلى ذلك، وجدت الدراسة أنه كان شائعًا نسبيًا لكل من الرجال والنساء في مجتمع الآفار، أن يكون لديهم أطفال من شركاء متعددين.

وفي حالة الرجال، وجد الباحثون أن شريكين في 10 حالات، وثلاثة شركاء في أربع حالات، وأربعة شركاء في حالة واحدة. وكتب مؤلفو الدراسة أن وجود زوجات عديدات ربما كان أمرا شائعا نسبيا بين عامة السكان، وكذلك النخبة.

وكشف الفريق أيضًا عن حالات متعددة لأفراد ذكور ذوي ارتباط وثيق لديهم ذرية من الشريكة ذاتها: ثلاثة أزواج من الآباء والأبناء، وزوجين من الإخوة الأشقاء، وشقيق واحد من الإخوة غير الأشقاء من الأب، وعمه وابن أخيه.

وبحسب الدراسة فإن "زواج الأرملة من شقيق زوجها" بعد وفاة زوج المرأة، مماثل لما كان شائعًا في مجتمعات السهوب الأوراسية الأخرى. وأشارت الدراسة إلى أن الآفار الذين تخلوا عن أسلوب حياتهم البدوي القائم على الرعي وأصبحوا أكثر استقرارًا بعد وقت قصير من وصولهم إلى أوروبا، لكنهم تشبثوا ببعض جوانب أسلوب حياتهم السابق.

تم دفن رجل مات في سن مبكرة مع حصان، في القرن الثامن، في مقبرة راكوتسيفالوا (Rákóczifalva). تصوير: Institute of Archaeological Sciences/Eötvös Loránd University Múzeum

ورأت لارا كاسيدي، عالمة الوراثة والأستاذة المساعدة بكلية ترينيتي في دبلن، غير المشاركة في البحث الجديد، إن المؤلفين "كشفوا ببراعة" المبادئ المنظمة لهذا المجتمع في العصور الوسطى، وقدموا "أدلة دامغة على نظام أبوي صارم، حيث الأطفال ينتمون إلى عائلة والدهم ويتم تتبع النسب من الأب إلى الابن".

وفي مقال نُشر بالتوازي مع البحث، اتفقت إلى حد كبير مع تفسير المؤلفين لتعدّد الشركاء الإنجابيين.

ولفتت إلى أنّ "تعدد الزوجات (وجود شركاء زواج متعددين)، والزواج الأحادي المتسلسل، والعلاقات خارج نطاق الزواج، كلها تفسيرات محتملة".

وتابعت: "إلا أنّ هناك حالتين لرجلين لديهما العديد من الشريكات الأكبر سناً، وكلهنّ في منتصف العمر عند الوفاة، يقدمن حجة جيدة لتعدد الزوجات (وجود زوجات عدة). على النقيض من ذلك، كانت معظم حالات النساء اللواتي لديهن شركاء متعددين عبارة عن زواج أرملة من أخيه، حيث تتزوج الأرملة من ابن أو شقيق المتوفى. وهذه عادة شائعة بين الرعاة.. إعالة الأرامل وإلزامهن بتنفيذ عقود الزواج المشروطة بإنجاب ورثة ذكور".

عثر داخل مدفن ذكر أفار على حزام مزخرف، وكوب خزفي يعود تاريخه إلى القرن الثامن. تصوير: Institute of Archaeological Sciences/Eötvös Loránd University; Múzeum

مجموعات عائلية متماسكة

وقال جينيتشي-روسكون إنّ الاستمرارية البيولوجية بين السكان المتماسكين التي درسها الباحثون كانت مذهلة، لا سيما لجهة عدم وجود أي علامة على التهجين بين أقارب الدم، وهي ظاهرة تعرف باسم قرابة الدم.

وأضاف: "حتى التهجين البعيد مثل (بين) أبناء الأعمام أو أبناء الأعمام من الدرجة الثانية، فإنه يترك آثارًا وراثيًة. ونحن لا نرى أي قرابة على الإطلاق بين هؤلاء الأفراد".

وأوضحت أنّ "هذا يخبرنا حقًا أنهم كانوا يعرفون من هم أقاربهم البيولوجيين، وأنهم تتبعوا أقاربهم البيولوجيين على مر الأجيال".

وقال جينيتشي-روسكوني إنه لم يكن من الممكن فهم ديناميكيات القوة بين الجنسين في المجتمع من خلال دراسة الحمض النووي القديم وحده.

ولفتت راكز إلى أنّه كان مرجحًا أن تحتوي مدافن الرجال على متعلقات جنائزية رفيعة المستوى مثل الخيول والسروج والأحزمة. غير أنه يحتمل أن تكون النساء لعبن دورًا في تعزيز التماسك الاجتماعي الذي يربط المجتمعات الفردية.

من جهتها، أشارت كاسيدي إلى أنّ التاريخ الشفهي لعلم الأنساب الأنثوي ربما كان مهمًا بالنسبة للأفار، ما يضمن عدم اتخاذ البنات أزواجًا من أقارب أمهاتهن أو جداتهن.

وتشكل مقابر الآفار، التي تم التنقيب فيها حتى الآن، حوالي 100 ألف مقبرة، جزءًا مهمًا من التراث الأثري في أوروبا.

كان الآفار ذات يوم جزءًا مما أطلق عليه الصينيون خاقانية روران أو اتحاد القبائل، الذي هزمه الأتراك عام 550، ما أجبر الآفار على الفرار غربًا.

بعدما قطعوا أكثر من 5000 كيلومتر (3100 ميل) في بضع سنوات من منغوليا إلى القوقاز، بحسب الدراسة الموضوعة عام 2022، والمنشورة في مجلة Cell التي حدّدت الأصول الآسيوية للمجموعة، أنشأ الأفار قاعدة لما يعرف الآن بالمجر، واقتربوا من سحق القسطنطينية، مركز الإمبراطورية البيزنطية.

وينسب بعض المؤرخين الفضل إلى الأفار في جلب ركاب السرج إلى أوروبا، وهي تقنية تحويلية جعلت حرب الخيالة ممكنة وتم اعتمادها لاحقًا على نطاق واسع في جميع أنحاء القارة

بالنسبة لبراين ميلر، الأستاذ المساعد بفنون وآثار آسيا الوسطى في جامعة ميشيغان، غير المشارك في الدراسة، هي عبارة عن "تشابك مثمر بين علم الوراثة والتاريخ وعلم الآثار".

وقال لـCNN: "زعمت العديد من الدراسات السابقة أنها تجتاح جميع أنحاء أوراسيا مع عدد كبير من السكان، وتعتمد على فرد واحد لكل مجتمع، أو حفنة من الأفراد لتمثيل ثقافة أو مجتمع بأكمله".

وخلص إلى أنه "عوض ذلك، تُظهر هذه الدراسة كيف أن مجموعة البيانات المتمتعة بدقة أكبر، بالإضافة إلى تحقيقات أكمل عن مجتمعات بأكملها، يمكنها فقط توفير أنواع الروايات المحددة، أو الدقيقة، التي حاولت دراسات البيانات الضخمة السابقة تقديمها".

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