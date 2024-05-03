ما هي فوائد التبرع بالدم للمتبرع والمتلقي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يتبرّع العديد من الأشخاص بالدم حين يكون أحد المقربين بحاجة له، في حين ينصح الأطباء أحياناً البعض بالتبرع لتحسين نوعية الدم ولأسباب طبية أخرى. ولكن، يشعر بعض الأشخاص بالخوف من التبرع بالدم إذ أن هناك اعتقاد سائد مفاده أنه ليس هناك منافع طبية تنعكس ايجاباً على صحة المتبرع. فما هي الأسئلة الأكثر شيوعاً حول التبرع بالدم؟

لماذا يتبرّع الأفراد بالدم؟

يتمتع الدم المأمون بقوة إنقاذ حياة الآخرين، إذ يُعالج العديد من الحالات الطبية الحرجة. وتشير منظمة الصحة العالمية على موقعها الإكتروني الرسمي إلى أن هناك حاجة دائماً للتبرّع بالدم، إذ إن تخزينه يكون لفترة محدودة قبل استخدامه، لذلك فإن التبرّع الدائم بالدم من قبل أشخاص بصحة جيدة ضروري ليتوفر الدم لكل مرض في أي وقت كان.

وعادة ما يتم التبرع بالدم:

للنساء اللواتي يواجهن خطرًا خلال الحمل أو الولادة

الأطفال الذين يعانون من نقص حاد بمستويات الحديد والذي غالباً ما ينتج عن الملاريا أو سوء التغذية

المصابون بحوادث

المرضى الذين يتعرضون لفقدان كميات من الدم خلال عمليات جراحية

المرضى الذين لديهم إصابة بالسرطان

هل يمكنني التبرع بالدم؟

تختلف معايير التبرع بالدم من دولة إلى أخرى، بحسب ما ذكرته منظمة الصحة العالمية،على موقعها الإلكتروني الرسمي، ولكن الشروط دائماً ما تشمل أن يكون عمر الشخص بين الـ 17 والـ 65عامًا، ويتمتع بصحة جيدة، ولا يعاني من أية التهابات يمكن أن تنتقل بالدم.

من المهم أيضاً الإشارة إلى أن التبرع بالدم لا ينقذ فقط حياة الآخرين إلا أنه يعود أيضاً على المتبرع بفوائد عديدة.

ما هي فوائد التبرع بالدم؟

أشارت وزارة الصحة السعودية على موقعها الإلكتروني الرسمي إلى أن فوائد التبرع بالدم، تتمثل بما يلي: