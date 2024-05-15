للحفاظ على السلامة الغذائية.. إليك أفضل طريقة لحفظ اللحوم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قد تحتوي اللحوم النيئة على طفيليات وبكتيريا مثل الإشريكية القولونية المعروفة باسم E. coli والسالمونيلا. ويساعد طهي اللحوم بشكل جيد في تدمير هذه الجراثيم الضارة، ولكن من الممكن أن تتلوث مرة أخرى إذا لم يتم التعامل معها وتخزينها بشكل صحيح.

وسواء كنت تقوم بتخزين الطعام في الثلاجة، أو الفريزر، أو على منضدة المطبخ، من الممكن الحدّ من تكاثر البكتيريا، والطفيليات، والوقاية من الأمراض المنقولة بالغذاء. فما هي أفضل الطرق لتخزين اللحوم قبل الطهي وبعده للحفاظ على السلامة الغذائية، وذلك بحسب ما ذكره موقع الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية:

اللحوم المبردة: يجب وضع اللحوم مباشرة بعد تقطيعها في البراد بدرجة حرارة تتراوح بين 1 و5 درجات مئوية وذلك لفترة لا تزيد عن 24 ساعة.

اللحوم المجمدة: يجب تجميد اللحوم في خلال فترة زمنية أقصاها 48 ساعة من وقت التقطع، على درجة حرارة تتراوح بين 18 و35 درجة مئوية تحت الصفر.

وتجدر الإشارة إلى أنه يجب عدم إعادة تجميد اللحوم المجمدة التي يتم تذويب الثلج.

وتشير إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA إلى النصائح التالية للحفاظ على سلامة الغذاء وتخزين اللحوم بطريقة صحية:

قم بتبريد أو تجميد المواد القابلة للتلف على الفور، على ألا تترك اللحوم خارج البراد لأكثر من ساعتين.

الحرص أن تكون الأجهزة الكهربائية على درجات حرارة مناسبة لتبريد أو تجميد اللحوم.

التحقق من إرشادات التخزين المذكورة على الغلاف.

الحذر من الأطعمة الفاسدة : فإذا تغيرت رائحة اللحوم أو بدا لونها مريباً، من المفضل التخلص منها وعدم تناولها.

الحذر من الأطعمة التي يمكن أن تؤدي للمرض مثل اللحوم النيئة.

اتباع ممارسات التعامل مع الطعام الموصي بها للحدّ من انتقال البكتيريا، مثل غسل اليدين جيداً، وتنظيف أسطح المطبخ، وفصل المكونات النيئة عن غيرها، والطهي على حرارة مرتفعة.

وبجب الالتزام باتالي لدى تخزين اللحوم في البراد:

تنظيف البراد بشكل منتظم ومسح أي رواسب ناتجة عن عملية تذويب اللحوم.

تغطية جميع أنواع الطعام أو وضعها بعلبة محكمة الإغلاق.

التأكد من تاريخ الإنتهاء على علب التغليف والحذر من أي تغير باللون والرائحة.