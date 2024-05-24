"القاتل الصامت".. 5 أمراض يمكن أن يُسببها ارتفاع ضغط الدم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يُعتبر ارتفاع ضغط الدم أحد أكثر الأمراض شيوعًا وخطورة، إذ يُعرف باسم "القاتل الصامت"، خاصة أن بعض الأشخاص لا يشعرون بأعراضه.

وأوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"وزارة الصحة السعودية" أنه عادة ما يرتفع ضغط الدم وينخفض على مدار اليوم. ولكن يمكن أن يُسبب مشاكل صحية عديدة إذا ظلّ مرتفعًا لفترة طويلة.

ما أبرزها؟

أمراض القلب (نوبات القلب، قصور في القلب)

السكتات الدماغية

أمراض الشرايين

تمدّد الأوعية الدموية الأبهري

أمراض الكلى

ومن الجدير بالذكر أن هناك بعض المشاكل الصحيّة التي قد تُسبب ارتفاع ضغط الدم.

وتشمل ما يلي:

داء السكري

أمراض الكلى

توقف التنفس الانسدادي أثناء النوم

تضيّق الشرايين

الذئبة الحمراء

مشاكل في الهرمونات (متلازمة كوشينغ، نشاط أو كسل الغدة الدرقية)

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على منصة "X"، أي "تويتر" سابقًا، قائمة تتضمن أكثر الأشخاص المعرّضين لارتفاع في ضغط الدم.

وهؤلاء الأشخاص هم:

المدخنون

كبار السن

الأشخاص الذين أُصيب أحد أفراد عائلتهم بالمرض

المصابون بالسمنة

المعرّضون لانفعالات نفسية وعصبية

الأشخاص الذين يُقلّلون تناول البوتاسيوم

الأشخاص الذين يُقلّلون تناول الأطعمة الغنية بفيتامين "د"

بعض الحوامل يتعرّضن لارتفاع ضغط الدم

الأشخاص الذين يُفضّلون إضافة الملح بكثرة في الطعام

المصابون ببعض الأمراض مثل السكر والكوليسترول ومرضى الكلى

وبالطبع، هناك بعض النصائح الغذائية، التي ينبغي أن يأخذها مرضى الضغط في عين الاعتبار، للحفاظ على سلامتهم.