لا تضع ساقًا على أخرى.. 3 أمور يجب تجنبها عند قياس ضغط الدم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ارتفاع ضغط الدم هو مرض شائع يحدث عند حصول ضغط مستمر على جدران الشرايين على المدى الطويل. وأوضحت وزارة الصحة السعودية، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، أن اكتشافه يعتمد على قراءة قياسات ضغط الدم.

لذلك، هناك بعض الأمور البسيطة التي يجب تجنبها من أجل الحصول على معطيات دقيقة.

وأوضحت هيئة الغذاء والدواء السعودية، بمنشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام"، أن الجلوس على الكرسي ضروري عند قياس ضغط الدم، وعدم وضع ساقًا على أخرى.

ويجب تفادي تناول الطعام أو المشروبات التي تحتوي على الكافيين لمدة 30 دقيقة قبل قياس ضغط الدم.

كما من الضروري أن يتجنب الأشخاص قياس ضغط الدم لدى شعورهم بالتوتر والغضب، والحرص على حصولهم على الاسترخاء قبل ذلك.

وفي وقت سابق، أوضحت هيئة الصحة العامة في السعودية، بتغريدة عبر حسابها على منصة "تويتر"، أنه يجب فحص ضغط الدم بانتظام، سواء من خلال زيارة عيادة الطبيب، أو القياس الذاتي في المنزل.

ومن الضروري أيضًا أن تكون على دراية بأعراض ارتفاع ضغط الدم، حتى تتمكن من التصرف فورًا.

ومن بين هذه الأعراض:

طنين في الأذن أو نزيف الأنف

آلام الصدر وصعوبة التنفس

التوتر والقلق المستمر

عدم وضوح الرؤية

غثيان

صداع شديد

عدم انتظام ضربات القلب

ونشرت وزارة الصحة والسكان المصرية مجموعة من الإرشادات للوقاية من الإصابة بارتفاع ضغط الدم، بتغريدة على "تويتر"، لافتة إلى أن ممارسة الرياضة والاهتمام بنظام غذائي صحي، هما من الأمور الأساسية التي يجب اتباعها لتجنب الإصابة بضغط الدم.

ونصحت الصحة المصرية بتقليل استهلاك الملح لما يصل إلى أقل من 5 غرامات في اليوم.