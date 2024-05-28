فقر الدم يصيب الأطفال أيضاً.. ما هي اعراض نقص الحديد؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – غالباً ما نسمع عن إصابة البالغين بفقر الدم وذلك نتيجة انخفاض معدل الحديد في الجسم. ولكن، ما هو غير متعارف عليه أن الأطفال قد يُصابون أيضاً بنقص الحديد.

ويُعتبر فقر الدم الناجم عن انخفاض مستوى الحديد الشكل الأكثر شيوعا لفقر الدم.

ويصاب الأطفال بفقر الدم نتيجة النظام الغذائي الذي لا يحتوي على كميات كافية من الحديد، وعندما ينمو الطفل بسرعة كبيرة في مرحلة البلوغ، بحسب ما ذكره موقع MedlinePlus" " التابع للمكتبة الوطنية للطب في أمريكا.

كذلك يشير الموقع إلى أن الأطفال الذين يتناولون كميات كبيرة من حليب البقر قد يُصابون أيضاً بفقر الدم، بسبب صعوبة امتصاص الجسم للحديد.

وقد تكون هناك أسباب أخرى تؤدي إلى الإصابة بنقص الحديد، مثل:

عدم قدرة الجسم على امتصاص الحديد بشكل جيد رغم تناول الأطعمة الغنية به

فقدان الدم بشكل بطيء على مدى فترة طويلة غالباً بسبب فترات الحيض أو نزيف في الجهاز الهضمي.

ما هي أعراض نقص الحديد عند الأطفال؟

قد لا يكون لفقر الدم الخفيف أية أعراض، وكلما انخفض معدل مستوى الحديد في الجسم، ظهرت على طفلك بعض الأعراض التالية:

الانفعال بسرعة

الإصابة بضيق في التنفس

اشتهاء الأطعمة غير العادية

تناول كميات أقل من الطعام

الشعور بالتعب أو الضعف طوال الوقت

المعاناة من التهاب في اللسان

الشعور بالصداع أو الدوخة

أما في حال فقر الدم الأكثر شدة، فقد يُعاني طفلك من:

بياض العيون ويميل لون الجلد إلى الأزرق

الأظافر الهشة

شحوب البشرة

ما هي طرق علاج نقص الحديد عند الأطفال؟

يحتاج جسم الأطفال إلى ما بين 3 و 6 ملليغرام من الحديد يومياً. ويُعتبر تناول الغذاء الصحي أفضل طريقة للحد من الإصابة بنقص الحديد ومعالجته. وتشمل الأطعمة الغنية بالحديد:

المشمش المجفف

الدجاج، والحبش، والأسماك، واللحوم الأخرى

الفاصوليا، والعدس، وفول الصويا

البيض

الكبد

دبس السكر

الشوفان

زبدة الفول السوداني

عصير البرقوق

الزبيب والخوخ

السبانخ واللفت وغيرها من الخضار الورقية الخضراء

وفي حال لم يساعد الغذاء الغني بالحديد في معالجة مشكلة فقر الدم، قد يلجأ الطبيب المختص إلى المكملات الغذائية الغنية بالحديد.