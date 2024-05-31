ماذا يحدث في الجسم عند انخفاض ضغط الدم؟

ماذا يحدث في الجسم عند انخفاض الضغط؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يحدث انخفاض ضغط الدم عندما يكون الضغط أقل بكثير من المعدل الطبيعي للجسم، أي أن القلب والدماغ وأجزاء أخرى من الجسم قد لا تتلقى كميات كافية من الدم.

وعادة ما يتراوح ضغط الدم الطبيعي بين 90/60 ملم زئبقي و 120/180 ملم زئبقي وذلك وفقاً لموقع "MedlinePlus" التابع للمكتبة الوطنية للطب في أمريكا.

ما هي أعراض انخفاض الضغط وكيف يمكن معالجتها؟

قد تشمل الأعراض ما يلي:

الرؤية الضبابية

الارتباك

الشعور بالدوار أو الدوخة

الإغماء

الغثيان أو التقيؤ

النعاس

الضعف

يُنصح الشخص الذي يعاني من أعراض انخفاض الضغط، بالجلوس أو التسطح فوراً، ورفع القدمين بشكل أعلى من مستوى القلب.

أما انخفاض الضغط الشديد الناتج عن صدمة، فقد يحتاج إلى التدخل الطبي الفوري، وقد يلجأ الطبيب المختص إلى العلاجات التالية:

نقل الدم

وصف دواء من شأنه رفع الضغط وتحسين قوة القلب

وصف وصف أدوية أخرى مثل المضادات الحيوية

ذكر موقع "BetterHealth" الإسترالي، أنه من الممكن أيضاً اللجوء إلى بعض الطرق التي تساعد في رفع الضغط المنخفض من خلال اتباع عادات يومية ومأكولات قد تساعد في التحكم بالضغط، من بينها:

النهوض ببطء من وضعية الجلوس أو الاستلقاء للسماح للأوعية الدموية بالتكيّف.

ارتداء جوارب داعمة لتقليل تجمع الدم في الساقين، ما يساعد على رفع ضغط الدم في أنحاء الجسم.

تجنب ممارسة التمارين الرياضية الصعبة، والحمامات الساخنة، والساونا لأنها تسبب اتساع الأوعية الدموية.

تجنب الوقوف لفترات طويلة من دون حركة.

تجنب الصعود بسرعة إلى المرتفعات.

مراجعة الطبيب المختص بشكل منتظم.

كذلك، تشمل النصائح اتباع نظام غذائي مناسب يحتوي على ما يلي: