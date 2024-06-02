"مذنب الشيطان".. على وشك الوصول إلى أقرب نقطة من الأرض

(CNN)—يقترب مذنب غير عادي معروف بسلسلة من الانفجارات، ويلقب باسم "مذنب الشيطان"، من الأرض يوم الأحد حوالي الساعة 3 صباحًا بالتوقيت الشرقي (10 صباحا بتوقيت مكة).

وفي حين أن المذنب لم يكن مرئيًا لأولئك الموجودين في نصف الكرة الأرضية الشمالي منذ الأسبوع الأول من شهر مايو، فإن راصدي السماء في نصف الكرة الجنوبي لديهم فرصة أفضل لإلقاء نظرة على الجسم الغامض من خلال المنظار أو التلسكوب.

إن السبب الدقيق وراء اتخاذ المذنب الديناميكي شكله "المقرّن" أدى إلى مقارنته مع المركبة الفضائية ميلينيوم فالكون من أفلام "حرب النجوم" عندما يكون نشطا متفجرا لا يزال لغزا للعلماء. لكن الجسم السماوي لا يكمل سوى دورة واحدة حول الشمس كل 71 عامًا تقريبًا، على غرار مذنب هالي، مما يجعل احتمالات مراقبته للدراسة عن كثب فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر.

ويعرف المذنب رسميا باسم 12P/Pons-Brooks، وقد قام الجسم السماوي بأقرب مرور له من الشمس في 21 أبريل، حيث وصل إلى مسافة 74.4 مليون ميل (119.7 مليون كيلومتر) من نجمنا، وسيصل المذنب إلى أقرب نقطة له من الأرض يوم الأحد، لكنه سيكون على بعد أكثر من 143 مليون ميل (230 مليون كيلومتر) من كوكبنا ولن يشكل أي خطر.