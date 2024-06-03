6 حيّل بسيطة للتغلب على غازات البطن عند طبخ الفاصوليا

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تُعد الفاصوليا جزءًا حيويًا بالعديد من الأنظمة الغذائية الصحية، بما في ذلك النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط، الذي يحمي من أمراض القلب، والخرف، والسرطان، والأمراض المزمنة الأخرى.

وأوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"Medline Plus" في أمريكا أن هذا النوع من البقوليات غني بالعناصر التالية:

البروتين النباتي

الألياف

فيتامينات "ب"

الحديد

الكالسيوم

الفولات

الكالسيوم

البوتاسيوم

الفوسفور

الزنك

وتحتوي الفاصوليا على مضادات الأكسدة، التي تساعد في منع تلف الخلايا، ومكافحة الأمراض، والشيخوخة.

وتساهم أيضًا في تحسين مختلف الحالات المرضية، مثل الأمراض القلبية الوعائية، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"مكتبة الطب الوطنية" في أمريكا.

وتعمل الأنماط الغذائية النباتية، التي تشمل الفاصوليا والبقوليات، على تحسين إدارة وزن الجسم، ما قد يقلل من آثار وعواقب السمنة المرتبطة بمخاطر الأمراض المُعدية وغير المُعدية.

ولكن، أين تكمن مشكلة تناولها؟

رغم أن الكثير من الأشخاص يميلون إلى طبخ الفاصوليا مع الأرز، إلّا أن الغازات التي يمكن أن يُسببها هذا النوع من البقوليات، قد يمنع بعض الناس من تناولها.

لذلك، قدم الموقع الإلكتروني لـ"Cleveland Clinic" 3 حيّل ستساعدك التغلّب على هذه المشكلة.

نقع الفاصوليا

أظهرت الدراسات أن نقع الفاصوليا لمدة 16 ساعة على الأقل يمكن أن يُقلّل من كمية الغازات الناتجة عن عملية الهضم.

إضافة أعشاب وتوابل تساعد على الهضم

هناك العديد من الأعشاب التي يمكن إضافتها للفاصوليا المسلوقة لجعلها أكثر قابلية للهضم. وتشمل ما يلي:

النعناع الزنجبيل الكمون الثوم البصل الشمرة

تناول الأدوية

قد يكون إخراج الغازات أمرًا غريبًا ومحرجًا في بعض الأحيان. ولكن، إذا كنت تُعاني من تشنجات مؤلمة، فيمكنك اللجوء إلى بعض الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية.

وأضاف الموقع الإلكتروني الرسمي لـ" Medline Plus" في أمريكا 3 حيّل أخرى يمكن أخذها في عين الاعتبار.

وتشمل ما يلي:

استخدام الفاصوليا المُعلّبة: احرص على تصفية الماء منها وغسلها أولًا قبل تناولها

إضافة الفاصوليا تدريجيًا لنظامك الغذائي: هذه الطريقة تساعد الجسم في الاعتياد على الألياف الإضافية

مضع الطعام جيّدًا

تتميز البقوليات بعدد مذهل من الفوائد الصحية. وإذا كنت تعاني من مرض السكري، يمكن أن تساعدك البقوليات بأنواعها المختلفة على التحكم بشكل أفضل بنسبة السكر في الدم.

إضافة البقوليات إلى نظامك الغذائي

هناك العديد من أنواع البقوليات التي يمكن الاختيار من بينها. ويمكنك اختيار تلك المعلبة أو المجففة. ويجب التحقق من محتوى البقوليات المعلبة، وخاصة الصوديوم والدهون. (ستحتاج إلى اختيار حبوب قليلة الدسم والصوديوم).

وتشمل:

الفاصوليا السوداء

البازلاء المجففة

حبوب الحمص

العدس

الفاصوليا

الفاصوليا المنقطة

الفاصوليا البيضاء

وفيما يلي بعض الطرق السهلة لإضافة البقوليات إلى نظامك الغذائي: