البواسير الخارجية.. هل يمكن أن تختفي بعلاجات بسيطة في المنزل؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تُعتبر البواسير مشكلة شائعة جداً، إذ تظهر هذه الكتل داخل فتحة الشرج وحولها وتُوصف أحيانًا بالدوالي، وذلك عندما يحدث ضعف في جانب القناة الشرجية ما يتسبب بسماكتها، وتوسع الأوردة الموجودة في البطانة، الأمر الذي يؤدي إلى النزيف، أو الألم، أو الشعور بعدم الراحة.

ووفقاً لما ذكره موقع "Healthdirect" التابع للحكومة الأسترالية، يمكن أن تكون البواسير داخلية أو خارجية. وتشمل الأعراض التي يعاني منها الأشخاص الذين لديهم هذه الحالة:

بقع دم أحمر فاتح اللون على ورق المرحاض أو عند التبرز

حكة أو شعور بعدم الراحة أو ألم حول فتحة الشرج

يمكن أن تظهر كتلة من فتحة الشرج أو ما يُعرف بتدلي البواسير

كيف يمكن معالجة البواسير الداخلية والخارجية؟

ذكر المعهد الوطني الأمريكي للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى، أنه يمكن أن تختفي البواسير الداخلية والخارجية من خلال معالجتها في المنزل، وذلك عبر: