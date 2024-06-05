البواسير الخارجية.. هل يمكن أن تختفي بعلاجات بسيطة في المنزل؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تُعتبر البواسير مشكلة شائعة جداً، إذ تظهر هذه الكتل داخل فتحة الشرج وحولها وتُوصف أحيانًا بالدوالي، وذلك عندما يحدث ضعف في جانب القناة الشرجية ما يتسبب بسماكتها، وتوسع الأوردة الموجودة في البطانة، الأمر الذي يؤدي إلى النزيف، أو الألم، أو الشعور بعدم الراحة.
ووفقاً لما ذكره موقع "Healthdirect" التابع للحكومة الأسترالية، يمكن أن تكون البواسير داخلية أو خارجية. وتشمل الأعراض التي يعاني منها الأشخاص الذين لديهم هذه الحالة:
- بقع دم أحمر فاتح اللون على ورق المرحاض أو عند التبرز
- حكة أو شعور بعدم الراحة أو ألم حول فتحة الشرج
- يمكن أن تظهر كتلة من فتحة الشرج أو ما يُعرف بتدلي البواسير
كيف يمكن معالجة البواسير الداخلية والخارجية؟
ذكر المعهد الوطني الأمريكي للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى، أنه يمكن أن تختفي البواسير الداخلية والخارجية من خلال معالجتها في المنزل، وذلك عبر:
- تناول الأطعمة الغنية بالألياف
- تناول مكملات غنية بالألياف أو ملينة للبراز
- شرب الماء أو السوائل غير الكحولية كل يوم وفقاً لتعليمات الطبيب المختص
- عدم الجلوس على المرحاض لفترات طويلة من الوقت
- تناول الأدوية المخففة للآلام التي تعطى من دون وصفة طبية
- الجلوس في حوض من الماء الدافئ لعدة مرات في اليوم لتخفيف الألم
- تطبيق الكريمات أو المراهم الخاصة بالبواسير أو التحاميل المتاحة من دون وصفة طبية لتخفيف الألم والتورم والحكة الناتجة عن البواسير الخارجية.