البروستاتا لدى الرجال..ما هي المشاكل الأكثر شيوعًا وأعراضها؟

5 مشاكل تصيب البروستاتا عند الرجال.. ما هي أعراضها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- غدة البروستاتا عبارة عن جزء من الجهاز التناسلي الذكري، وتنمو بشكل أكبر مع تقدم الرجل في العمر.

وفقاً للمعهد الوطني للسرطان التابع للمعاهد الوطنية للصحة في أمريكا، يكون حجم البروستاتا الطبيعي بحجم حبة الجوز تقريبًا، عندما يبلغ الرجل العشرينيات من عمره.

وبحلول سن الـ60 عامًا، غالبًا ما تكون البروستاتا بحجم الليمونة. ويزيد التقدم في السن من خطر الإصابة بمشاكل البروستاتا، مثل تضخم البروستاتا الحميد، وسرطان البروستاتا.

ما هي أعراض تغيرات البروستاتا؟

يمكن أن تسبب حالات البروستاتا الحميدة أعراضًا مثل:

الحاجة المتكررة أو المفاجئة للتبول خصوصاً في الليل

الألم أو الحرقة أثناء التبول

ضعف تدفق البول

صعوبة في التبول

وجود دم في البول أو السائل المنوي

القذف المؤلم

ويمكن تحديد ما إذا كانت الأعراض ناجمة عن سرطان البروستاتا أو حالة البروستاتا الحميدة أو مشاكل أخرى مثل التهاب المسالك البولية من خلال إجراء الاختبارات التشخيصية.

ذكر المعهد الوطني للشيخوخة التابع للمعاهد الوطنية للصحة في أمريكا، أن مشاكل البروستاتا الأكثر شيوعاً، هي: