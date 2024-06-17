نقص مخزون الحديد في الجسم وارتفاعه.. أعراض يجب التنبه إليها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- الفيريتين أو مخزون الحديد هو البروتين الذي يقوم بتخزين الحديد في الخلايا.

يحتاج الجسم إلى الحديد لإنتاج كريات الدم الحمراء التي بدورها تحمل الأكسجين من الرئتين نحو باقي أعضاء الجسم. ويُعتبر الحديد مهماً أيضاً لصحة عضلات الجسم، ونخاع العظام، والأعضاء، بما في ذلك أيضاً تطور الدماغ عند الأطفال.

ويمكن أن يسبب نقص الحديد أو زيادته في الجسم مشاكل صحية خطيرة إذا لم تتم معالجته، وفقاً لما ذكره موقع "Medlineplus" التابع لموقع مكتبة الطب الوطنية في أمريكا. وتشمل أعراض انخفاض معدل الحديد في الجسم:

ضيق في التنفس

ضعف الجسم أو التعب

الدوار

عدم انتظام ضربات القلب

وقد تختلف أعراض ارتفاع معدل الحديد في الجسم من شخص لآخر، وقد تشمل:

ضعف الجسم أو التعب

آلام المفاصل، عادة في الركبتين أو اليدين

فقدان الرغبة الجنسية

ألم في البطن

تغير لون البشرة بحيث تُصبح رمادية اللون أو معدنية أو برونزية

كما أنه من الضروري إجراء اختبار معدل الحديد في الجسم، في حال أظهرت الفحوصات الطبية الأخرى ارتفاعاً في معدلات الهيماتوكريت أو الهيموجلوبين.

ماذا تعني معدلات انخفاض أو ارتفاع مخزون الحديد في الجسم؟

يعني انخفاض مستويات الفيريتين عن المستوى الطبيعي أن الشخص يعاني من فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، أو مشكلة صحية أخرى ترتبط بانخفاض مستويات الحديد.

في حال لم يخضع الشخص للعلاج المناسب، يمكن أن يؤدي ذلك إلى مشاكل في القلب، والتهابات، وبطء النمو وتطور الدماغ عند الأطفال، وغيرها من المشاكل الصحية.

أما ارتفاع مستويات مخزون الحديد، فيعني أن الجسم فيه الكثير من الحديد، ويمكن أن يؤدي هذا الأمر إلى مشاكل صحية مثل: