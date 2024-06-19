مع اشتداد حرارة الصيف.. كيف يمكن الوقاية من ضربة الشمس؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رغم أننا ما زلنا في بداية فصل الصيف، إلا أن العديد من البلدان حول العالم تشهد بالفعل موجات حر شديدة.

وقد شهد الأمريكيون في أجزاء من جنوب وغرب الولايات المتحدة بالفعل موجات حرارة قياسية. ومن المتوقع أن تؤثّر أحداث الطقس الحار الشديد على أكثر من 60 مليون شخص في جميع أنحاء الولايات المتحدة هذا الصيف.

ويأتي ذلك في أعقاب تصنيف الصيف الماضي رسميًا بالأكثر سخونة على الإطلاق.

وقد ارتفع معدل زيارات أقسام الطوارئ المرتبطة بالحرارة الشديدة بشكل ملحوظ في عام 2023 مقارنة بالسنوات الخمس السابقة، إذ بلغ العدد نحو 120 ألف زيارة بسبب المشكلات المرتبطة بالحرارة، وفقا لدراسة حديثة نُشرت في تقارير الأمراض والوفيات الصادرة عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

مع ارتفاع درجات الحرارة هذا الصيف، ما الذي يجب أن يعرفه الأشخاص عن الحالة الخطيرة لضربة الشمس؟ وما هي الأعراض؟ وكيف يمكن للآخرين معرفة ما إذا كان شخص ما يحتاج إلى المساعدة؟ وما هي أنواع الأمراض الأخرى المرتبطة بالحرارة الشديدة؟

وتجيب الدكتورة ليانا وين، المحللة الطبية لدى CNN على هذه الأسئلة.

CNN: ما الذي يجب أن يعرفه الناس عن ضربة الشمس؟ ما هي أعراضها؟

الدكتورة لينا وين: ضربة الشمس هي حالة طبية طارئة، ويجب علاجها على الفور، إذ قد تُصبح مميتة بسرعة.

ويتمتع الجسم عادةً بالقدرة على التحكم في درجة حرارته وتنظيمها. وتحدث ضربة الشمس عندما يتم إرهاق هذه الآلية. وترتفع درجة حرارة الجسم بسرعة، ولا يستطيع الشخص تبريد جسمه.

ويمكن أن ترتفع درجة حرارة الجسم الداخلية بسرعة إلى 41 درجة مئوية أو أعلى خلال 10 إلى 15 دقيقة. وإذا حدث ذلك، قد يصاب الشخص بالارتباك والدوار، ويشعر بالإغماء. ومن الممكن أن يتلعثم في الكلام ويفقد وعيه، حتى أنه قد يصاب بنوبات ومعدلات ضربات قلب غير طبيعية.

وإذا كان أحد الأشخاص من حولك يعاني من هذه الأعراض، فيجب أن يُنقل إلى المستشفى على الفور.

CNN: هل هناك أي إجراء آخر يمكن للمارة القيام به لمساعدة هذا الشخص أثناء وصول المساعدة؟

الدكتورة لينا وين: نقل الشخص إلى منطقة مظللة وباردة، ووضع قطع قماش مبللة وباردة أو أكياس ثلج على مناطق الرقبة والإبطين والفخذ، ونقع ملابس الشخص بالماء البارد، إلى جانب البقاء برفقة هذا الشخص حتى وصول رجال الإسعاف وخدمة الطوارئ.

CNN: هل هناك أشكال أقل خطورة من الأمراض المرتبطة بالحرارة؟

الدكتورة لينا وين: نعم، قبل أن يصل شخص ما إلى مرحلة الإصابة بضربة الشمس، قد يعاني من الإنهاك الحراري.

وتشمل الأعراض الغثيان، والتعب، والدوخة، والصداع، والتعرّق الشديد، والجلد البارد والرطب.

ومن الضروري الانتقال إلى مكان بارد على الفور. واحرص على تخفيف ملابسك وأخذ حمام بارد إذا أمكن، وإذا لم يكن ذلك ممكنًا، ضع قطع قماش مبللة على جسمك. وراقب الأعراض التي تزداد سوءًا، مثل الشعور بالإغماء والقيء، واطلب المساعدة إذا حدثت هذه الأعراض، أو إذا لم تتحسن خلال ساعة.

وقد يعاني الأشخاص الذين يمارسون النشاط البدني أيضًا من التقلّصات الحرارية، إذ يعانون من تشنجات عضلية مؤلمة في الطقس الحار، ويجب عليهم التوقف عن ممارسة الرياضة، وشرب الماء، أو محلول الإلكتروليت.

CNN: هل هناك أنواع أخرى من الأمراض المرتبطة بالحرارة الشديدة؟

الدكتورة لينا وين: نعم، في الواقع يتواجد تأثيران رئيسيان للحرارة الشديدة، الأول أن درجات الحرارة المرتفعة تؤثّر بشكل مباشر على الجسم وتؤدي إلى ارتفاع حرارته.

أما الثاني فيتمثل بأن ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى تفاقم حالة طبية أساسية. وتضع الحرارة الشديدة ضغطًا على أعضاء الجسم، بما في ذلك القلب، والرئتين، والكلى.

ويقدّر الباحثون أن التفاعل بين الحرارة وأمراض القلب والأوعية الدموية كان إما سببًا مباشرًا أو مساهمًا في وفاة واحدة من كل 4 حالات وفاة مرتبطة بالحرارة.

ويمكن أن تؤدي درجات الحرارة الشديدة إلى تفاقم المخاطر الصحية الناجمة عن الأمراض المزمنة، بما في ذلك مرض السكري وبعض التشخيصات النفسية.

CNN: من هم الأشخاص الأكثر عرضة للآثار السلبية لارتفاع درجات الحرارة؟

الدكتورة لينا وين: يمكن أن تؤثر الحرارة الشديدة على الجميع، ولكن هناك ثلاث مجموعات من الأشخاص هم الأكثر عرضة لآثارها السلبية، المجموعة الأولى هم الأطفال الصغار وكبار السن. وتتمتع الفئتان باحتياطي فسيولوجي أقل، وقد يواجهان المزيد من المشاكل في تنظيم درجات حرارة الجسم.

وقد لا يتمكن الأطفال الصغار أيضًا من الإبلاغ عن شعورهم بالحر، كما أن المجموعتين أكثر عرضة لخطر الجفاف.

أما المجموعة الثانية فتشمل الأشخاص الذين يعانون من حالات طبية مزمنة. وقد تتداخل بعض الأدوية مع قدرة الجسم على التكيف مع التغيرات في درجة الحرارة.

بينما تشمل المجموعة الثالثة الأشخاص الذين يعانون من التعرض المهني أو القيود الاجتماعية والاقتصادية التي تزيد من تعرّضهم للحرارة، على سبيل المثال الأشخاص الذين يعملون في الهواء الطلق والمشردين أو الذين لا يستطيعون الوصول إلى مساحات باردة في أماكن إقامتهم.

CNN: ما هي الخطوات التي يجب على الأشخاص في هذه الفئات الضعيفة اتخاذها في حالة ارتفاع درجات الحرارة؟

الدكتورة لينا وين: يجب على الجميع اتخاذ احتياطات إضافية عند صدور تحذيرات بشأن ارتفاع درجات الحرارة.

ويجب على كبار السن والأطفال الصغار والذين يعانون من حالات طبية كامنة أن يحاولوا الحد من وقتهم في الهواء الطلق خلال الأوقات الأكثر حرارة من اليوم.

ويفضّل ممارسة الرياضة في الصباح الباكر أو في المساء. وإذا كان عليك الخروج أثناء ساعات النهار، فيجب أن يبحثوا عن الظل عندما يكون ذلك ممكنًا، والتأكد من بقاء أجسامهم رطبة.

ويمكن للأشخاص الذين يحيطون بالأفراد الضعفاء مساعدتهم على البقاء آمنين من خلال مراقبة مقدار الوقت الذي يقضونه في الخارج عندما يكون الجو حارًا في الخارج ومراقبة أي أعراض مثيرة للقلق.

ومن الضروري عدم ترك الأطفال، أو كبار السن، أو الحيوانات الأليفة من دون مراقبة في السيارة، إذ ترتفع درجة الحرارة داخل السيارة بسرعة كبيرة، ويمكن أن تكون قاتلة.

ويجب على الأشخاص الذين لديهم وظائف تتطلب العمل في الهواء الطلق توخي الحذر، إذ عليهم الحفاظ على رطوبة أجسامهم بشكل جيد، واستخدام الحماية الجيدة من أشعة الشمس، ومحاولة البحث عن أماكن مكيفة ومظللة أثناء أوقات الاستراحة.