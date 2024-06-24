ما هي أبرز المعادن والفيتامينات الموجودة في الكاجو؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يُعدّ الكاجو أحد أنواع المكسرات المُفضّلة لدى العديد من الأشخاص. وعادة ما يُباع في الأسواق نيئًا، أو مُحمّصًا، أو مُملحًا. كما يدخل في صنع بعض أنواع مشتقات الحليب والحلويات.

ما أبرز فوائده؟

يُعتبر الكاجو غنيًا بمجموعة من المعادن والفيتامينات الأساسية لصحة الإنسان، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الزراعة الأمريكية "USDA"، وتشمل ما يلي:

فيتامين "ب-6"

أوضحت وزارة الصحة المصرية، عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام"، أن فيتامين "B" يساعد في تنشيط وتحفيز الجهاز المناعي.

وتتواجد أبرز أنواع فيتامين "ب-6" تحديدًا في الحبوب الكاملة، مثل الشوفان وذرة الفشار، والبقوليات، والخضار ذات الأوراق الداكنة، والفاكهة، والمكسرات، والأسماك، والدجاج، واللحوم.

فيتامين "ك"

يُعتبر فيتامين "ك" من بين الفيتامينات المهمة والأساسية التي يحتاجها الجسم.

وأوضح حساب مدينة الملك سعود الطبية، عبر منصة "X"، أن فيتامين (ك) يساعد في التئام الجروح، والحفاظ على صحة العظام.

النحاس

أوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الصحة السعودية أن النحاس يُساعد في إنتاج خلايا الدم الحمراء والبيضاء، وتحفيز إطلاق الحديد لتكوين "الهيموجلوبين"، وهي مادة تحمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم.

المنغنيز

يُعتبر مفيدًا لصحة العظام، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"Healthy SD" في أمريكا.

المغنيسيوم

يُساعد القلب، والعضلات، والجهاز المناعي على العمل بشكل صحيح، كما يساعد في تنظيم العديد من وظائف الجسم، بما فيها إنتاج الطاقة، وتقلص العضلات، بالإضافة إلى الحفاظ على الخلايا العصبية والعضلية.

الزنك

تكمن أهمية الزنك في تعزيز مناعة وصحة الجسم، كما يساعد في التئام الجروح وصنع خلايا وأنزيمات جديدة، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الصحة السعودية.

الفوسفور

يساعد الفوسفور في بناء عظام وأسنان قوية. ويتواجد في اللحوم الحمراء، ومنتجات الألبان، والأسماك، والدواجن، والأرز البني، والشوفان.

أوضح الموقع الإلكتروني لـ"Global Cashew Council"، أن الكاجو يحتوي على نسبة عالية من الحديد، وهو يلعب دورًا مهمًا في الكثير من العمليات المناعية لجسم الإنسان.

وقد يساعد هذا النوع من المكسرات في الحفاظ على صحة القلب وخفض نسبة الكوليسترول السيء، بفضل محتواه من الدهون الأحادية غير المشبعة.

وتُعدّ 18 حبّة من الكاجو بمثابة حفنة يومية صحيّة.

ويعود موطن الكاجو إلى شمال شرق البرازيل، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني "Global Cashew Council".

ولا تتطلب شجرة الكاجو ريًّا مُكثّفًا أو استخدامًا للمياه، ويمكن أن تنمو في التربة الفقيرة والظروف المناخية الجافة.

المكسرات وفوائدها

تحظى المكسّرات، بشكل عام، بتقييمات جيدة من قبل خبراء التغذية، في المقام الأول بسبب ما تحتويه من دهون صحية. الجوز، وتُعتبر المكسرات مثل اللوز، والفستق، والبندق، غنية بالدهون الأحادية غير المشبعة والمتعددة غير المشبعة التي تخفض الكولسترول، كما تحتوي على كميات أقل من الدهون المشبعة التي ترفع الكولسترول.

كيف تستخدمها في الطعام؟

يمكن استبدال الخبز المُحمّص بالجوز المُحمّص في شتى أنواع السلطات، وإضافة الجوز المفروم إلى الفطائر التي تُعدّها كلّ صباح.

وتعزز هذه الخطوات البسيطة من النكهة، وتزيد من القيمة الغذائية في الطعام.