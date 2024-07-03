هل فكّ العلماء لغز أشجار الباوباب التي يبلغ عمرها 1000 عام؟

صورة ظلية لأشجار الباوباب القوية عند غروب الشمس في شارع باوباب في موروندافا، مدغشقر. الأشجار المميزة ليست هي الأنواع المحلية الوحيدة المذهلة التي تعتبر رابع أكبر جزيرة في العالم.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- منذ ملايين السنين، تنتصب أشجار الباوباب (التبلدي) العملاقة ذات الجذع الضخم والمظلة القصيرة، ببيئات الغابات الجافة في مدغشقر، ومناطق شاسعة من قارة إفريقيا، وشمال غرب أستراليا.

يمكن لهذه الأشجار التي تتمتع بقيمة كبيرة لكل نظام بيئي، أن تعيش لأكثر من 1000 عام، وهي من الأنواع الأساسية التي تُعرف باسم "أم الغابة" و"شجرة الحياة".

ويتمثل الغموض المرتبط بمكان نشأة هذه الأشجار بزيادة شهرتها،.ورغم أن هناك فرضيات متضاربة حول المكان الذي زُرعت فيه لأول مرة، إلا أن النظرية السائدة تتمثل بأن مصدرها البر الرئيسي في إفريقيا.

وبحسب دراسة نُشرت الشهر الماضي، في مجلة "Nature" (نيتشر) نجح فريق من الأكاديميين الدوليين بتحديد تسلسل جينومات كل نوع من أنواع أشجار الباوباب الثمانية، وفحص علاقتها ببعضها البعض، حيث خلص إلى أنها نشأت في مدغشقر.

تأتي هذه النتائج في الوقت الذي تواجه فيه الأشجار تهديدًا بالانقراض في الجزيرة، التي تضم ستة أنواع من الباوباب، حيث يُحتمل أن تنقرض إحداها بحلول عام 2080.

وأوضح الدكتور وان جون نان، أحد مؤلفي الدراسة، والباحث في حديقة ووهان النباتية في هوبي بالصين، أن علماء الأحياء عملوا بجد لتحديد أصول الشجرة، حيث لم يتم اكتشاف أي حفريات لأشجار الباوباب القديمة أو أسلافها. وتابع أنّ البيانات الجينية التي استُخلصت من الباوباب في الدراسات السابقة كانت محدودة. لكن مع أول تسلسل جينوم كامل لكل نوع، يمكن معرفة تطور تاريخ هذه الشجرة.

تعود بداية قصة ظهور شجرة الباوباب في مدغشقر لنحو 21 مليون سنة مصت، قبل أن يبدأ أحد الأنواع واسمه العلمي Adansonia في التنوع، وشق نوعان طريقهما إلى إفريقيا وأستراليا منذ حوالي 12 مليون سنة.

ويُرجّح الباحثون أن تكون أشجار الباوباب قد انتشرت من خلال البذور المنقولة عبر المحيط على الحطام العائم الناجم عن الفيضانات المفاجئة.

وتمكنت الدراسة، وهي عبارة عن تعاون بين حدائق ووهان النباتية في الصين والحدائق النباتية الملكية في المملكة المتحدة، وجامعة أنتاناناريفو في مدغشقر، وجامعة كوين ماري في لندن، من تتبع التسلسل الجيني بين الأنواع الثمانية من الباوباب لأول مرة في العالم.

يضم "شارع الباوباب" في غرب مدغشقر أحد أروع مجموعات الأشجار غير المألوفة. Credit: Gavinevans/Creative Commons

لم يتم تضمين أشجار الباوباب من نوع A. digitata التي تسكن البر الرئيسي في إفريقيا ضمن القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض الصادرة عن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة فقط، إذ أن هناك ثلاثة أنواع في مدغشقر مهددة بالانقراض.

وأوصت الدراسة الصادرة عن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة بإعادة تصنيف أحد الأنواع، أي A. suarezensis، من "مهدد بالانقراض" إلى "مهدد بشدة بالانقراض"، حيث أشارت النمذجة المناخية إلى أن هذا النوع قد ينقرض في غضون 50 عامًا.

وذكرت الدكتورة سيهينو أندريانتسارالازا، وهي عالمة البيئة الاستوائية في مدغشقر أن هذا التوقع "معقول"، و"يسلط الضوء على الحاجة الملحة للعمل".

وخلصت نماذج الدراسة إلى أن نطاق أنواع الباوباب قد تقلّص في الجزيرة منذ آلاف السنين، مع تغير المناخ الذي يسببه الإنسان وإزالة الغابات المستمرة، ما أدى إلى تفاقم انكماش وتجزئة مجموعات الباوباب في العقود الأخيرة.

وقالت أندريانتسارالازا إنه "من المهم أن ندرك أنه وسط التحديات، هناك قصص نجاح ومبادرات محلية تقودها المنظمات المحلية والباحثون المحليون".

سيّاح يلتقطون صورا لغروب الشمس في "شارع الباوباب"، وهي محمية طبيعية شهيرة في غرب مدغشقر، بالقرب من موروندافا. Credit: ALINE RANAIVOSON/AFP via Getty Images

واستشهدت أندريانتسارالازا بمجموعة الحفاظ على البيئة "Madagasikara Voakajy"، التي تنسق المشاريع في شمال الجزيرة، والتي ركزت على حماية نوعي A. perrieri وA. suarezensis. كما يهدف برنامج PEER الذي تدعمه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى تمكين السكان المحليين من المساهمة في الإدارة المستدامة للنظام البيئي.

وأضافت أن "غابات الباوباب في مدغشقر تنتمي إلى المجتمعات المحلية التي تعتمد على الموارد الطبيعية لإطعام أسرها. ويجب أن يكون هؤلاء جزءًا من الحل، وليس المشكلة".

من جهته، اعتبر وان أن إعطاء المزيد من الأهمية للأبحاث وتسليط وسائل الإعلام الضوء على هذه المشكلة، يؤديان إلى دفع المزيد من جهود الحفاظ على أشجار الباوباب في الجزيرة.