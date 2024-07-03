ما هو رجيم الصيام المتقطع.. وكيف يساعد في خسارة الوزن؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- الصيام المتقطع عبارة عن نظام غذائي رائج يتضمن تناول الطعام بشكل طبيعي، ولكن في أوقات محددة من اليوم، وعدم تناوله على الإطلاق في أوقات أخرى. وفي نظام الصيام المتقطع، ليس هناك من أطعمة يجب تناولها أو الامتناع عنها، إنما قواعد تتعلق بتوقيت تناول الطعام وكميته.

ذكر موقع "healthdirect" الأسترالي أن هناك العديد من الطرق المختلفة التي يمكنك من خلالها القيام بالصيام المتقطع، وتشمل:

تناول الطعام المقيد بوقت محدّد، مثل نظام 16:8 حيث يمكن تناول الطعام لمدة 8 ساعات في اليوم، ثم الصيام لمدة 16 ساعة المتبقية من اليوم .

النظام الغذائي 5:2، حيث يختار الشخص يومين كل أسبوع لتناول كمية صغيرة فقط من الطعام، عادة ما بين 2000 و3000 كيلوجول أو ما يعادل ما يتراوح بين 478 و717 سعرة حرارية، وتناول الطعام بشكل طبيعي في الأيام الخمسة الأخرى .

تناول الطعام، ثم التوقف، ثم تناول الطعام مجدداً، عند الصيام لمدة 24 ساعة ليوم أو يومين في الأسبوع .

هل هناك أي فوائد صحية للصيام المتقطع؟

أظهرت بعض الأبحاث أن فوائد الصيام المتقطع على الصحة والوزن تعود إلى تناول سعرات حرارية أقل،بلا أن يُحدث توقيت تناول الطعام أي فرق يُذكر.

وجدت الأبحاث الحديثة أنه رغم أن الشخص قد يفقد الوزن عبر اتباع الصيام المتقطع، إلا أنه لا يحصل على الفوائد الصحية ذاتها مثل الأنظمة الغذائية الأخرى التي تقلل من السعرات الحرارية بلا التخلي عن العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم.