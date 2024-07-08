كيف تتبع إرشادات سلامة الغذاء الخاصة بموجات الحر خلال العطلة؟

تقتل أكثر من 700 طفل كل عام.. إليك 5 خطوات للحفاظ على سلامة الأطفال داخل السيارة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وسط موجات الحر المتتالية التي تضرب أنحاء كثيرة من العالم، بالتزامن مع تفشي إنفلونزا الطيور بين الأبقار، أثيرت العديد من التساؤلات حول ما إذا كانت بعض الأطعمة مثل الحليب، والبيض، وشطيرة البرغر آمنة.

هل من احتياطات إضافية تتعلق بسلامة الغذاء علينا اتخاذها في ظل درجات الحرارة المرتفعة المتوقعة؟ وهل هناك عوامل صحية أخرى يجب مراعاتها في هذه العطلة الصيفية، مثل الحفاظ على رطوبة الجسم وترطيبه بشكل جيد؟

أجابت خبيرة الصحة لدى CNN، الدكتورة ليانا وين، وهي طبيبة طوارئ، وأستاذة مساعدة سريرية في جامعة جورج واشنطن بأمريكا عملت سابقًا كمفوضة للصحة في بالتيمور ، على هذه الأسئلة.

CNN: هل يمكنكِ تذكيرنا بأهمية سلامة الغذاء؟

الدكتورة لينا وين: بحسب المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC)، ُتسجّل حوالي 9 ملايين حالة من الأمراض المنقولة بالغذاء سنويًا، بسبب تناول الأشخاص طعامًا، أو شرابًا ملوثًا بالبكتيريا، أو الفيروسات، أو الطفيليات.

صُنفت غالبية الحالات بأنها خفيفة، وتراوحت أعراضها بين الغثيان، والقيء، وآلام المعدة، والإسهال. قد يصاب بعض الأشخاص بمرض شديد ويحتاجون للاسشفاء، وقد يموت البعض الآخر. أما الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة فهم كبار السن، والأطفال دون سن الخامسة، والنساء الحوامل، والأفراد الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

CNN: ما هي الاحتياطات الغذائية التي على الناس اتخاذها في حفلات الشواء والتجمعات الخارجية الأخرى؟

الدكتورة لينا وين: اللحوم غير المطبوخة جيداً تحتوي على الكثير من الكائنات العضوية المعدية. وتتمثل أفضل طريقة للتأكد من أنّها مطهية جيدًا، باستخدام مقياس حرارة داخلي.

بمجرد طهي اللحم، احتفظ به عند درجة حرارة 140 درجة فهرنهايت (60 درجة مئوية) وما فوق حتى التقديم، لتجنّب تطوّر الجراثيم. قبل الطهي، قم بتبريد اللحوم النيئة عوض حفظها في درجة حرارة الغرفة. يجب استخراجها مباشرة من البراد قبل وضعها على الشواية.

CNN: بالنظر إلى شدة حرارة الطقس، هل هناك عوامل محددة أخرى يجب أخذها بالاعتبار؟

الدكتورة لينا وين: نعم. في ظل ظروف الطقس الاعتيادية، تنصح وزارة الزراعة الأمريكية أن الأطعمة القابلة للتلف يمكن وضعها خارج البراد لمدة تصل إلى ساعتين. ومع ذلك، إذا كانت درجة الحرارة تفوق 90 درجة فهرنهايت (32 درجة مئوية)، تُقلّل المدة إلى ساعة واحدة.

ويسري ذلك على اللحوم المطبوخة مثل البرغر، والسلطات القابلة للتلف مثل سلطة البطاطس، وسلطة الكرنب. وفي الطقس الحار، يجب تناول هذه العناصر على الفور وإلا وجب تبريدها خلال ساعة.

CNN: ماذا عن الأشخاص الذين يقيمون حفلات الشواء في الحدائق أو في أماكن أخرى من دون ثلاجات؟

الدكتورة لينا وين: ينبغي أن يكون لديهم مبرّدًا عازلًا جيّدًا، يحتوي على الكثير من الثلج. يجب حفظ اللحوم النيئة غير المطبوخة عند درجة حرارة 40 درجة فهرنهايت (4،44 درجة مئوية) أو أدنى حتى تصبح جاهزة للشواية.

وأوصي أيضًا بالاحتفاظ باللحوم غير المطبوخة في أكياس محكمة الإغلاق حتى لا تلوث العناصر الأخرى التي يتم تقديمها نيئة، مثل الخضار والفاكهة.

هناك احتياطات أخرى لحفلات الشواء وهي الفصل بين الأدوات والأطباق التي تستخدمها للحوم النيئة وتلك الخاصة بالأطعمة الأخرى مثل السلطات، والفاكهة، ورقائق البطاطس، والكعك، وغيرها.

CNN: والتأكد من غسل اليدين بعد لمس اللحوم النيئة، أليس كذلك؟

الدكتورة لينا وين: نعم بالتأكيد. تأكد من غسل يديك جيدًا بالماء والصابون بعد التعامل مع اللحوم النيئة.

CNN: هل أثر تفشي إنفلونزا الطيور على كيفية تفكيرنا في تناول منتجات مثل البرغر وأجنحة الدجاج؟ هل لا يزال من الآمن تناول البيض وشرب الحليب؟

الدكتورة لينا وين: بحسب مسؤولي الصحة الفيدراليين، من الآمن الاستمرار بتناول هذه المنتجات طالما يتم طهي اللحوم، والبيض، بدرجات الحرارة الموصى بها.

من الآمن أيضًا الاستمرار بشرب الحليب، لكن من الضروري التأكد من أنّ الحليب يحتاج إلى البسترة. الحليب الخام غير آمن للشرب. لا يقتصر الأمر على أن الحليب الخام يأوي البكتيريا، ولكن من الممكن أيضًا أن ينقل إنفلونزا الطيور. لم يكن استهلاك الحليب الخام والمنتجات المصنوعة منه مستحسنًا حتى قبل تفشي إنفلونزا الطيور، وبالتأكيد ليس مستحسنًا الآن.

CNN: لقد تحدثنا كثيرًا عن سلامة الغذاء. ما هي القضايا الصحية الأخرى التي يجب مراعاتها في العطلة؟

الدكتورة لينا وين: إذا كنت ستواجه طقسًا حارًا، فكن على دراية بأعراض الإنهاك الحراري، وضربة الشمس.راقت الأشخاص الأكثر عرضة للأمراض المرتبطة بالحرارة، مثل الأطفال، وكبار السن، والأشخاص الذين يعانون من حالات طبية مزمنة.

راقب حيواناتك الأليفة أيضًا. يمكن أن ترتفع درجة حرارتهم أيضًا. لا تترك الحيوانات الأليفة أو الأطفال من دون مراقبة في السيارة بمفردهم، لأن حرارة الجزء الداخلي للسيارة ترتفع بسرعة، وقد تكون قاتلة.

يجب على الجميع محاولة البقاء في الظل، عندما يكون ذلك ممكنًا. حافظ على رطوبة جيدة للجسم. الماء هو أفضل أشكال الترطيب.

واعلم أن الإفراط بتناول الكافيين والكحول قد يكون خطيرًا أثناء موجات الحر. قم بارتداء الملابس التي تحميك من الشمس، وتأكد من وضع واقي الشمس، وتكرار ذلك عند اللزوم.