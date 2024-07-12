مرض الطاعون..كيف تنتقل العدوى وما أبرز الأعراض؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يُعتبر مرض الطاعون أحد أخطر أنواع العدوى البكتيرية في تاريخ البشرية، إذ تسبّب بوفاة نحو 50 مليون شخص في أوروبا خلال العصور الوسطى، ويُعرف باسم الموت الأسود.

وتوفي رجل في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية بسبب الطاعون بعد دخوله المستشفى في مارس/ آذار الماضي، وشُخّص آخر في ولاية أوريغون الأمريكية بالطاعون الدُملي (Bubonic plague) في فبراير/ شباط الماضي، عقب انتقال المرض إليه من قطته الأليفة على الأرجح.

وينتقل المرض عن طريق البراغيث التي تعيش على القوارض. تظهر الأعراض عادة خلال يوم إلى سبعة أيام بعد الإصابة، وتتبدّى في تورّم العقد الليمفاوية المؤلمة، في مناطق الفخذ، أو الإبط، أو الرقبة، بالإضافة إلى أعراض مثل الحرارة، والقشعريرة، والسعال.

كيف تنتقل عدوى الطاعون؟

يؤثّر الطاعون على البشر والثدييات الأخرى.

أفادت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC)، أنه في العادة يُصاب الناس بالطاعون بعد تعرّضهم للدغة برغوث قوارض يحمل بكتيريا يرسينيا بيستيس المسبّبة للمرض، أو من خلال التعرّض لحيوان مصاب.

يمكن للقطط التي تمرض أن تصيب البشر مباشرة، في حين أنّ الكلاب قد تحمل البراغيث إلى أصحابها. كما يمكن أن يصاب الأشخاص أيضًا بالمرض عبر استنشاق الرذاذ الناتج عن سعال شخص أو حيوان مصاب.

ورأت الوكالة الأمريكية أن البكتيريا استمرّت بسبب انتشار مستويات منخفضة منها بين مجموعات معيّنة من القوارض. وتعمل هذه الحيوانات المصابة وبراغيثها مثل مستودعات بكتيريا طويلة الأمد .

وقال الدكتور دان باروش، مدير مركز أبحاث الفيروسات واللقاحات بمركز بيث إسرائيل ديكونيس الطبي، في فبراير/ شباط، إنّ "سبب عدم القضاء على المرض مردّه إلى وجود خزّان حيواني".

وتابع أنه "يمكن للبكتيريا أن تصيب الحيوانات، ولأنه لا يمكننا علاج جميع الحيوانات في البرية، تستمر البكتيريا في الطبيعة، وتُسبّب أحيانًا عددًا محدودًا من الإصابات لدى البشر".

أين تُصاب بالطاعون؟

أوضحت منظمة الصحة العالمية، أنه تمّ الإبلاغ عن 3248 حالة طاعون في جميع أنحاء العالم، بين عامي 2010 و2015، منها 584 حالة وفاة. وقالت إن الدول الثلاث حيث يتوطّن المرض بشكل أكبر هي: جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومدغشقر، وبيرو.

تتواجد ثلاثة أنواع من الطاعون: الطاعون الدُملي، والطاعون الإنتاني، والطاعون الرئوي الذي يؤثر على الرئتين.

وينتقل الأخير بشكل مباشر من إنسان لآخر. وكان هذا سبب تفشي المرض على نطاق واسع في مدغشقر في عام 2017، حيث سُجّلت 2348 حالة مؤكدة ومحتملة ومشتبه فيها، و202 حالة وفاة.

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن آخر وباء طاعون حضري في الولايات المتحدة حدث في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية بين عامي 1924 و1925.

هل يجب القلق؟

يمكن للمضادات الحيوية الحديثة، مثل الستربتوميسين الذي يُعتبر خط العلاج الأول المعتاد، الحد من المضاعفات وبالتالي الوفاة، إذا أُخذ فورًا بعد ظهور الأعراض. يتم استخدام العلاج للنوعين الأكثر شيوعًا من الطاعون، أي الطاعون الدُملي والطاعون الرئوي.

وأشار باروش في فبراير/شباط الماضي إلى أن "السبب وراء تسبب المرض بالموت على نطاق واسع في العصور الوسطى، مردّه إلى عدم توفر المضادات الحيوية حينها".

وشرح باروش أنّ "الإصابة به لا ينبغي أن تثير الخوف الذي عرفه الناس في العصور الوسطى من الموت الأسود". وأوضح أنه "ما أن تظهر العوارض المتمثلة بالحرارة، والقشعريرة، وتضخم العقد الليمفاوية، على المريض طلب الرعاية الطبية فورًا".

وبحسب منظمة الصحة العالمية، تتراوح نسبة الوفيات بحالات الطاعون الدُملي بين 30% و60% عندما يُترك من دون علاج، في حين أنّ الالتهاب الرئوي، عندما يُترك من دون علاج، يكون دومًا مميتًا.

رغم ذلك، شوهدت في مدغشقر سلالة من الطاعون الدُملي المقاوم جدًا للستربتوميسين.

وكانت أكثر من 80% من الحالات في الولايات المتحدة من النوع الدُملي، الشكل الأكثر شيوعًا للعدوى. يمكن أن يتحول الطاعون الدُملي غير المعالج إلى التهاب رئوي أكثر خطورة ويُسبّب التهابًا رئويًا يتطوّر بسرعة، بعد انتشار البكتيريا إلى الرئتين.

هل من لقاح للطاعون؟

قال الدكتور هاريش مورجاني، اختصاصي الأمراض المعدية في مستشفى فيلبس بنيويورك، إن هناك لقاح يرسينيا بيستيس، والذي تتم التوصية به فقط للأشخاص المعرّضين لمخاطر عالية، مثل العلماء الذين يعملون مباشرة مع البكتيريا.

وأشارت مراجعة لقاحات الطاعون التجريبية لعام 2019، إلى أن الباحثين يستكشفون مجموعة متنوعة من الأساليب لتطوير لقاح فعال ضد الطاعون.

كيف تحمي نفسك وعائلتك؟

تشمل الخطوات الأساسية للوقاية من الطاعون القضاء على أماكن تعشيش القوارض حول:

المنزل

الحظائر

المرائب

مناطق الترفيه

كما يجب إبلاغ جهات إنفاذ القانون أو مسؤولي الصحة المحليين في حال وجود حيوانات مريضة أو نافقة.

إذا كنت تعيش في منطقة موبوءة، اتخذ احتياطات إضافية: