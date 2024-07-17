أعراض ارتفاع انزيمات الكبد.. ما هي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يقع الكبد في الجانب الأيمن العلوي من البطن، أسفل الحجاب الحاجز مباشرة. وهو أكبر عضو داخلي في الجسم، ويزن حوالي 1.5 كيلوغرام عند الشخص البالغ، وفقاً لما ذكره موقع betterhealth"" الأسترالي. وتتم تنقية الدم من الجهاز الهضمي أولاً عبر الكبد قبل أن ينتقل إلى أي مكان آخر في الجسم.

تشمل الأدوار الرئيسية للكبد:

إزالة السموم من الجسم معالجة المواد الغذائية المساعدة على تنظيم عملية التمثيل الغذائي في الجسم

تشمل الحالات التي يمكن أن تمنع الكبد من أداء وظائفه الحيوية:

تراكم الدهون

الإفراط في استخدام الكحول

العدوى الفيروسية

تراكم الحديد أو النحاس

المواد السامة

مرض السرطان

ما هي وظائف الكبد؟

تحويل الكربوهيدرات إلى جلوكوز للحصول على طاقة فورية للجسم. كما أنه يحول الجلوكوز إلى شكله القابل للتخزين أي الجليكوجين الذي يتم تحويله مرة أخرى إلى جلوكوز عند انخفاض مستويات السكر في الدم.

تحويل يتم إرسال الأحماض الأمينية من البروتين إلى الكبد لإنتاج بروتينات الجسم مثل الهرمونات .

ينتج الكبد بروتينات مهمة في الجسم مثل الألبومين .

يشارك الكبد في إنتاج عوامل تخثر الدم .

يتم تخزين العصارة الصفراوية، التي ينتجها الكبد، في المرارة. وتُستخدم للمساعدة في تكسير الدهون الغذائية. وتحتاج الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون A وD وE وK إلى العصارة الصفراوية ليتمكن الجسم من امتصاصها.

يقوم الكبد بتحويل الأمونيا، وهي منتج ثانوي سام لاستقلاب البروتين، إلى يوريا، والتي يتخلص منها الجسم بعد ذلك في البول .

تتم تصفية الأدوية والعقاقير، بما في ذلك الكحول، من خلال الكبد، فيتم تحييدها أو تحويلها إلى أشكال أخرى بواسطة إنزيمات خاصة.

يمكن أن يؤدي ارتفاع انزيمات الكبد أو أي خلل يطرأ على مستوياتها إلى تعطيل وظائف الكبد، والإصابة بالعديد من الأمراض من بينها: