ما هي أعراض نقص فيتامين C.. وهل يعالج فعلاً نزلات البرد؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يُعتبر فيتامين C القابل للذوبان في الماء ضروري للنمو والتطور الطبيعي. ورغم أن الجسم يحتفظ باحتياطي صغير من هذه الفيتامينات، إلا أنه يجب تناولها بانتظام لمنع حدوث أي نقص في الجسم.

وذكر موقع "medlineplus " التابع لمكتبة الطب الوطنية في أمريكا، أن فيتامين C ضروري لوظائف الجسم التالية:

تكوين بروتين مهم يُسمى الكولاجين، يُستخدم في تكوين الجلد، والأوتار، والأربطة، والأوعية الدموية

التئام الجروح وتكوين الأنسجة الندبية

إصلاح وصيانة الغضاريف، والعظام، والأسنان

المساعدة في امتصاص الحديد

ويُعتبر الفيتامين C واحدّا من العديد من مضادات الأكسدة، وهي عناصر غذائية تمنع بعض الأضرار التي تسببها الجذور الحرة.

تتكون الجذور الحرة عندما يقوم الجسم بتكسير أو تفكيك الطعام أو عندما يتعرض للدخان أو الإشعاع .

يتسبب تراكم الجذور الحرة بتسريع عملية الشيخوخة .

يتسبب قد تلعب الجذور الحرة دورًا في الإصابة بالسرطان، وأمراض القلب، وحالات التهاب المفاصل.

وتجدر الإشارة إلى أن الجسم غير قادر على إنتاج فيتامين C من تلقاء نفسه، كما أنه لا يقوم بتخزينه. لذلك من المهم تناول الكثير من الأطعمة التي تحتوي على فيتامين C ضمن النظام الغذائي اليومي.

واعتبر هذا الفيتامين لسنوات عدة علاجاً منزلياً شائعاً لنزلات البرد، إلا أن الأبحاث أثبتت أنه بالنسبة لغالبية الأشخاص، لا تقلل مكملات فيتامين C أو الأطعمة الغنية به من خطر الإصابة بنزلات البرد. ومع ذلك، فإن الأشخاص الذين يتناولون مكملات فيتامين C بانتظام قد يعانون من نزلات البرد لفترة أقصر قليلاً أو أعراض أخف إلى حد ما. كما أن تناول فيتامين C بعد ظهور أعراض الإصابة بزلة البرد غير مفيد لعلاجها.

وتشمل أنواع الفاكهة التي تحتوي على أعلى نسبة من فيتامين C:

الشمام

الفاكهة الحمضية وعصائرها، مثل البرتقال والجريب فروت

الكيوي

المانجو

البابايا

الأناناس

الفراولة، والتوت، والتوت البري

البطيخ

أما أنواع الخضار التي تحتوي على أعلى مصادر فيتامين C فتشمل:

البروكلي، وكرنب بروكسل، والقرنبيط

الفلفل الأخضر والأحمر

السبانخ، والملفوف، واللفت، وغيرها من الخضار الورقية

البطاطا الحلوة والبيضاء

الطماطم وعصير الطماطم

القرع الشتوي

وأشار موقع "healthdirect " الأسترالي إلى أن العلامات الأكثر شيوعًا لنقص فيتامين C، تشمل:

التعب أو الإرهاق

فقر الدم بسبب قلة امتصاص الحديد

أما أعراض النقص الحاد في فيتامين C فتشمل:

ظهور كدمات على البشرة أو النزيف بسهولة

نزيف اللثة واهتزاز الأسنان

سوء التئام الجروح

ظهور البقع الجلدية بسبب النزيف والكدمات الناجمة عن الأوعية الدموية المكسورة

تساقط الشعر

كيف يمكن علاج نقص فيتامين C ؟

يمكن معالجة الحالات الخفيفة من نقص فيتامين C بسهولة من خلال اعتماد نظام غذائي صحي غني بهذا الفيتامين، وتناول الفاكهة والخضار الطازجة.

وقد يلجأ الطبيب المختص إلى وصف مكملات فيتامين C (حمض الأسكوربيك) ليشعر الشخص بالتحسن، ولكن ليس بجرعات كبيرة إذ إن فائض فيتامين C يخرج من الجسم عن طريق البول. كما أن الجرعات الكبيرة من هذا الفيتامين يمكن أن تسبب حصوات الكلى.