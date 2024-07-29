الشجرة المعجزة.. ما هي فوائد شاي المورينجا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تُصنف المورينجا أوليفيرا، المعروفة أيضًا باسم "شجرة الحياة" أو "الشجرة المعجزة"، على أنها نبات عشبي مهم جداً نظرًا لفوائدها الطبية وغير الطبية الهائلة. وتُستخدم النبتة تقليدياً لعلاج الجروح، والألم، والقروح، وأمراض الكبد، وأمراض القلب، والسرطان، والالتهابات.

ورُغم ذلك، هناك العديد من الاستخدامات التقليدية التي لم تُستكشف علميًا بعد. ولذلك، تجري المزيد من الدراسات لاستكشاف النهج الميكانيكي للنبات لتحديد المركبات النشطة أو التآزرية وعزلها، إذ أنّها تُعتبر المسؤولة وراء إمكانات هذه النبتة العلاجية.

تتمتع المورينجا بخاصية فريدة وهي قدرتها على تحمل الجفاف. وقد أظهرت الدراسات أنّ هذه النبتة هي من بين البدائل الأرخص والأكثر موثوقية للتغذية الجيدة. والملفت للنظر أنّه يتم استخدام جميع أجزاء الشجرة تقريبًا للحصول على العناصر الغذائية الأساسية: