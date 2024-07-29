الشجرة المعجزة.. ما هي فوائد شاي المورينجا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تُصنف المورينجا أوليفيرا، المعروفة أيضًا باسم "شجرة الحياة" أو "الشجرة المعجزة"، على أنها نبات عشبي مهم جداً نظرًا لفوائدها الطبية وغير الطبية الهائلة. وتُستخدم النبتة تقليدياً لعلاج الجروح، والألم، والقروح، وأمراض الكبد، وأمراض القلب، والسرطان، والالتهابات.
ورُغم ذلك، هناك العديد من الاستخدامات التقليدية التي لم تُستكشف علميًا بعد. ولذلك، تجري المزيد من الدراسات لاستكشاف النهج الميكانيكي للنبات لتحديد المركبات النشطة أو التآزرية وعزلها، إذ أنّها تُعتبر المسؤولة وراء إمكانات هذه النبتة العلاجية.
تتمتع المورينجا بخاصية فريدة وهي قدرتها على تحمل الجفاف. وقد أظهرت الدراسات أنّ هذه النبتة هي من بين البدائل الأرخص والأكثر موثوقية للتغذية الجيدة. والملفت للنظر أنّه يتم استخدام جميع أجزاء الشجرة تقريبًا للحصول على العناصر الغذائية الأساسية:
- تحتوي أوراق المورينجا على نسبة عالية من البيتا كاروتين والمعادن والكالسيوم والبوتاسيوم.
- تحتوي الأوراق المجففة على حمض الأوليك بنسبة 70% تقريبًا، مما يجعلها مناسبة لصناعة الكريمات المرطبة.
- تستخدم أوراق المورينجا المسحوقة على شكل بودرة في صناعة العديد من المشروبات، أشهرها مشروب "زيجا" في الهند.
- يعتبر لحاء الشجرة أو قشرها مفيداً جداً في علاج الاضطرابات المختلفة كالقرحة، وألم الأسنان، وارتفاع ضغط الدم.
- أما الجذور فلها دور في علاج آلام الأسنان، والديدان الطفيلية أو الدودة المعوية، والشلل.
- تستخدم أزهار نبتة المورينجا لعلاج القرحة، وتضخم الطحال، ولإنتاج مواد مثيرة للشهوة الجنسية.
- يعتقد أنّ للمورينجا أيضاً خصائص مذهلة في علاج سوء التغذية عند الرضع والأمهات المرضعات.