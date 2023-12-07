"الجزر يُقوّي البصر".. ما مدى صحة هذه المقولة؟

نشر الخميس ، 07 ديسمبر / كانون الأول 2023

نقوم به منذ عام 6000 قبل الميلاد.. ما هي الفوائد الصحية لتخمير الأطعمة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سمعنا كثيرًا من آبائنا وأمهاتنا في مرحلة الطفولة أن الجزر يُقوّي البصر.. ولكن، ما مدى صحّة هذه المقولة؟

وأوضح الموقع الإلكتروني الرسمي "HealthySD" أن الجزر يمكن أن يُساعد في تحسين البصر.

وفي الواقع، يحصل الجزر على لونه البرتقالي الزاهي من الـ"بيتا كاروتين"، وهو مُضّاد أكسدة، تُحوّله أجسامنا إلى فيتامين (أ).

وإلى جانب المساعدة في النمو والتطور وتقوية المناعة، يحافظ فيتامين (أ) على صحة العيون.

وتساهم مادة الـ"بيتا كاروتين" في التقليل من إعتام العين وجفافها، والعمى الليلي، وقصر النظر، وتحلل البقعة الصفراء.

وأوضحت وزارة الصحة السعودية، عبر حسابها الرسمي على منصة "X" (تويتر سابقًا)، أن الجزر يتمتع بدور في التقليل من احتمالية الإصابة باعتلال الشبكية السكري، وإعتام عدسة العين، ومتلازمة الحاسوب.

ويلعب الجزر دورًا حاسمًا في الحفاظ على صحة القلب، والرئتين، والكليتين، والأعضاء الأخرى، بحسب ما ذكرته وزارة الزراعة وخدمات المستهلك في فلوريدا (FDACS).

وقد يساعد تناول الكثير من الفاكهة والخضار، مثل الجزر، في تقليل مخاطر العديد من الأمراض، بما في ذلك أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، وبعض أنواع السرطان.

ولا تقتصر خطوات الحفاظ على النظر على الانتباه لنوع الأطعمة التي نستهلكها فقط.

وسلّط "تجمع القصيم الصحي" الضوء على مجموعة من النصائح التي يمكنك الالتزام بها بتغريدة شاركها عبر حسابه الرسمي على منصة "X".

وفيما يلي، إليك 8 خطوات للحفاظ على نظرك: