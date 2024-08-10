"تُوفي دماغيا" قبل تبرّعه بالأعضاء.. بيان سعودي حول وفاة تركي المازني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدر المركز السعودي لزراعة الأعضاء، في وقت متأخر من مساء الجمعة، بيانًا كشف فيه عن سبب وفاة المواطن السعودي تركي المازني، قبل خضوعه لعملية التبرّع بالأعضاء.

وأفاد المركز السعودي لزراعة الأعضاء في البيان الذي نشره على صفحته الرسمية على منصة "إكس"، تويتر سابقًا: "ينفي المركز السعودي لزراعة الأعضاء ما تم تداوله حول وفاة تركي المازني- رحمه الله- أثناء عملية التبرّع، ويهيب المركز تحري الدقة في نقل الأخبار".

وأضاف البيان: "كما نؤكد حرص المركز وكفاءة القطاع الصحي والتزامه التام بالنظام السعودي لزراعة الأعضاء، ضمن إجراءات حوكمة تضمن صحة وسلامة الفرد كأولوية قصوى".

وتقدّم المركز في ختام البيان "بأحرّ التعازي والمواساة لعائلة تركي الذي تُوفي دماغيا بعد أعراض مفاجئة، لتحقق عائلة تركي- رحمه الله- رغبته قبل وفاته بالتبرع بأعضائه لينقذ حياة 3 مرضى وإعادة الأمل لهم، رحم الله تركي وأسكنه فسيح جنّاته".