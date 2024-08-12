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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على أول دواء إبينفرين على شكل بخاخ أنفي لعلاج حالات الحساسية الشديدة المعروفة باسم الحساسية المفرطة، ما يوفر بديلاً خاليًا من الإبر لأقلام الحقن الذاتي (EpiPens) والأدوية المشابهة.

وأفادت الوكالة، الجمعة، أنّ الدواء، الذي يُدعى "نيفي" (Neffy)، سيكون مسموحًا به للبالغين والأطفال الذين يزيد وزنهم عن 66 رطلاً (30 كيلوغرامًا تقريبًا).

وسيتم إعطاؤه كجرعة واحدةتُرَش في فتحة أنف واحدة.

وأشارت الوكالة إلى أنّه يمكن إعطاء جرعة ثانية إذا لزم الأمر، على غرار حقنات الإبينفرين.

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على بخاخ أنف يُدعى "نيفي". Credit: ARS Pharmaceuticals

ويستخدم "نيفي" جهاز الرش ذاته المُستَخدم لـ"ناركان"، وهو رذاذ النالوكسون الأنفي المخصص لعلاج الجرعات الزائدة من المواد الأفيونية، وفقًا لمتحدث باسم الشركة المصنعة لها، "ARS Pharmaceuticals".

وذكرت المديرة المساعدة لقسم أمراض الرئة والحساسية والرعاية الحرجة في مركز تقييم الأدوية والأبحاث التابع لإدارة الغذاء والدواء، الدكتورة كيلي ستون، في بيان صحفي أنّ "الحساسية المفرطة مهددة للحياة، وقد يؤخر بعض الأشخاص، وخاصة الأطفال، العلاج أو يتجنبوه بسبب الخوف من الحقن".

وأضافت: "أن توفر رذاذ الإبينفرين الأنفي قد يقلل من العوائق التي تحول دون العلاج السريع للحساسية المفرطة".

واستندت الموافقة على دراسات أُجريت على 175 من البالغين الأصحاء لقياس تركيزات الإبينفرين في الدم، والتي أظهرت مستويات مماثلة لدواء "نيفي" والإبينفرين المحقون، بالإضافة إلى زيادات مماثلة في ضغط الدم، ومعدل ضربات القلب.

ووجدت دراسة أُجريت على الأطفال الذين يزيد وزنهم عن 30 كيلوغرامًا تقريبًا، أنّ مستويات الإبينفرين مماثلة لتلك الموجودة لدى البالغين.

وكان من المتوقع أن تتم الموافقة على الدواء في العام الماضي، ولكن تم تأجيل الأمر، فسعت إدارة الغذاء والدواء للحصول على مزيد من المعلومات حول الجرعات المتكررة.

وأكّدت الوكالة أنّ المرضى قد يحتاجون إلى طلب المساعدة الطبية الطارئة للمراقبة الدقيقة بعد إصابتهم بالحساسية المفرطة، وفي حالة الحاجة إلى المزيد من العلاج.

ويوصى المرضى الذين يستخدمون حقن الإبينفرين أيضًا بالحصول على رعاية طارئة فورية.

ولاحظت إدارة الغذاء والدواء أنّ الأشخاص الذين يعانون من حالات أنفية مثل الأورام الحميدة، أو الذين خضعوا لجراحة في الأنف قد لا يمتصون "نيفي" بشكلٍ كافٍ، لذا يجب عليهم التحدث مع مقدم للرعاية الصحية لمعرفة ما إذا كان استخدام حقن الإبينفرين أفضل بالنسبة لهم.

وتشمل الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا لدواء "نيفي" تهيج الحلق، والشعور بالوخز في الأنف، وعدم الراحة في الأنف، والصداع، والتوتر، وفقًا للوكالة.

وغالبًا ما تحدث الحساسية المفرطة استجابةً للأدوية، أو الأطعمة، أو لسعات الحشرات، وفقًا للأكاديمية الأمريكية للحساسية والربو والمناعة.

وتشمل الأعراض، التي تبدأ عادةً خلال 5 إلى 30 دقيقة من ملامسة مسببات الحساسية، الشرى، وتورم الحلق، ومناطق أخرى، والأزيز، والإغماء.

وأفادت شركة "ARS" أنّه من المتوقع أن يكون الدواء متاحًا في الولايات المتحدة في غضون ثمانية أسابيع.

وقالت أخصائية المناعة والحساسية في نيويورك، غير المنتسبة إلى شركة "ARS Pharmaceuticals"، الدكتورة بورفي باريك: "كان مجتمع المصابين بالحساسية ينتظر هذا الأمر، ويسعده رؤية موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية عليه".

كما أكدت: "إنّه أمر مهم للغاية لأن هناك الكثير من المرضى الذين يعانون من رهاب الإبر، والذين لن يستخدموا أقلام الحقن الذاتي في المواقف الحرجة"، بما في ذلك الأطفال ومن يقدمون الرعاية لهم.