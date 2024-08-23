عدوى الخميرة والالتهابات النسائية: كيف يمكنك تجنب الإصابة بها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عدوى الخميرة المهبلية هي عدوى في المهبل تسبّب الحكة والحرقان في المنطقة المحيطة بالمهبل، المعروفة بالفرج. تنجم عدوى الخميرة المهبلية عن فرط نمو فطر المُبيّضات.

ويشير موقع "Womenshealth.org" التابع لمكتب صحة المرأة (OWH) في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، إلى أنّ عدوى الخميرة المهبلية تُصيب معظم النساء في مرحلة ما من حياتهن.

ما هي أعراض الخميرة المهبلية أو التهابات المهبل؟

الأعراض الأكثر شيوعًا لعدوى الخميرة المهبلية هي الحكة الشديدة داخل المهبل وحوله. وتشمل العلامات والأعراض الأخرى ما يلي:

حرقان واحمرار وتورم في المهبل والمنطقة المحيطة به

ألم عند التبول

ألم أثناء ممارسة الجنس

الشعور بألم في المنطقة الحساسة

إفرازات مهبلية سميكة بيضاء تشبه الجبن وليس لها رائحة كريهة

ما هي طرق علاج التهابات المهبل؟

عادة ما يتم علاج عدوى الخميرة بالأدوية المضادة للفطريات، ومن الضروري قبل بدء العلاج، استشارة الطبيب المختص للتأكد من الإصابة بعدوى الخميرة المهبلية وليس أي نوع آخر من العدوى.

يمكن اللجوء إلى استخدام دواء مضاد للفطريات لعلاج عدوى الخميرة من دون الحاجة إلى وصفة طبية، وعادة ما تكون هذه الأدوية على شكل أقراص، أو مراهم، أو تحاميل يتم إدخالها في المهبل. تستخدم هذه الأدوية من خلال جرعة واحدة أو يوميًا لمدة تصل إلى سبعة أيام، اعتمادًا على العلامة التجارية ونوع الدواء.

كما يمكن للطبيب أيضًا أن يصف جرعة واحدة من الأدوية المضادة للفطريات التي يتم تناولها من طريق الفم.

أما في حال الإصابة بأكثر من أربع حالات عدوى فطرية مهبلية سنويًا، أو إذا لم تختفِ عدوى الخميرة بعد استخدام العلاج من دون وصفة طبية، فقد يتطلب الأمر تناول جرعات منتظمة من الأدوية المضادة للفطريات لمدة تصل إلى ستة أشهر.

كما يشير الموقع إلى أنه، رغم إمكانية تناول دواء لعلاج عدوى الخميرة من دون وصفة طبية، يجب استشارة الطبيب أولاً أو الممرضة للتأكد من طبيعة الالتهاب، إذ أن الدراسات قد أثبتت أنّ اثنين من كل ثلاث نساء يتناولن أدوية علاج الخميرة المهبلية، لا يعانين فعلاً من هذا النوع من العدوى وإنما من أمراض منقولة بالاتصال الجنسي أو التهاب المهبل الجرثومي.

كيف يمكن الوقاية من عدوى الخميرة المهبلية؟

يمكن اتباع الخطوات التالية لتقليل خطر الإصابة بعدوى الخميرة المهبلية: