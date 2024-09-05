اكتشاف جبل تحت الماء يضاهي ارتفاعه برج خليفة بأربعة أضعاف

خلال هذه الرحلة الاستكشافية، اكتشفت سفينة الأبحاث "فالكور" جبلًا بحريًا جديدًا، ورسمت خرائط له واستكشفته. ويغطي الجبل مساحة تبلغ نحو 70 كيلومترًا مربعًا. ويبلغ عمق قمته 994 مترًا، بينما يبلغ ارتفاع قاعدته 4103 أمتار، ويرتفع 3109 أمتار.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تخيل أربع ناطحات سحاب بارتفاع برج خليفة، أطول مبنى في العالم، مكدسة فوق بعضها البعض. وهذا يعادل تقريبًا ارتفاع جبل تحت الماء تم اكتشافه ورسم خريطته مؤخرًا من قبل علماء المحيطات بقيادة معهد شميدت للمحيطات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

يقع الجبل البحري في المحيط الهادئ، على بعد 900 ميل (1448 كيلومترًا) قبالة ساحل تشيلي، ويبلغ ارتفاعه 1.9 ميل (3109 أمتار)، وهو جزء من سلسلة جبال تحت الماء تضم حدائق الإسفنج، والشعاب المرجانية القديمة، والأنواع البحرية النادرة، ضمنًا نوع من الحبّار تم تصويره لأول مرة.

سفينة الأبحاث المحيطية "فالكور" في جنوب المحيط الهادئ، تبحر فوق سلسلة جبال نازكا البحرية تحت الماء قبالة سواحل تشيلي. Credit: Misha Vallejo Prut/Schmidt Ocean Institute

وقد استكشف فريق بإشراف معهد شميدت للمحيطات المنطقة بواسطة سفينة الأبحاث R/V Falkor (too)، وذلك خلال رحلة استكشافية استمرت 28 يومًا، وانتهت هذا الشهر. ورسم الباحثون خريطة الجبل باستخدام نظام سونار وُضع تحت هيكل السفينة.

وقالت جوتيكا فيرماني، المديرة التنفيذية للمعهد: "تهبط الموجات الصوتية وترتد عن السطح، ونقوم بقياس الوقت الذي تستغرقه للعودة والحصول على القياسات. على هذا النحو، نحصل على فكرة جيدة حقًا (عن تضاريس قاع البحر)".

وتابعت أنه "أمر مهم، لأنه في الوقت الحالي تم رسم خريطة لنحو 26% فقط من قاع البحر بهذا النوع من الدقة. ويغطي قاع البحر 71% من سطح كوكبنا".

ويقدّر علماء المحيطات أنّ هناك ما لا يقل عن 100 ألف من الجبال البحرية التي يزيد ارتفاعها عن 1000 متر (3280 قدمًا) حول العالم. وهي توفر موائل مهمة لمجموعة متنوعة من الأنواع. والجبل تحت الماء الذي تم رسم خرائطه حديثًا أكبر من جبل أوليمبوس في اليونان، الذي يبلغ ارتفاعه 2917 مترًا (9570 قدمًا)؛ وأصغر من جبل فوجي في اليابان، الذي يبلغ ارتفاعه 3776 مترًا (12388 قدمًا)؛ ويزيد عن ارتفاع برج خليفة في دبي بنحو أربعة أضعاف (830 مترًا / 2723 قدمًا).

أخطبوط شبحي وحبار نادر

تم توثيق أحد الأنواع النادرة من مخلوقات Bathyphysa conifera، المعروفة أيضَا باسم وحوش السباغيتي الطائرة، أثناء قيام فريق البحث بمسح جبل بحري غير مسمى وغير مستكشف على طول سلسلة جبال نازكا قبالة ساحل تشيلي. Credit: ROV SuBastian/Schmidt Ocean Institute

باستخدام روبوت تحت الماء، استكشف الفريق أحد قمم الجبل، ووجد منطقة غنية بالتنوع البيولوجي البحري.

رصدت البعثة التي قادها معهد شميدت للمحيطات نوعًا نادرًا من الأخطبوط يُعرف باسم أخطبوط كاسبر، في جنوب المحيط الهادئ لأول مرة. تم اكتشاف هذا النوع في عام 2016 ولُقب باسم كاسبر، ولم يتم وصفه علميًا أو تسميته رسميًا إذ لم تجمع عينة منه بعد. Credit: ROV SuBastian/Schmidt Ocean Institute

وثّق الباحثون أخطبوط كاسبر الأبيض الشبحي وهي المرة الأولى التي يُشاهد فيها هذا الرخوي الذي يعيش في أعماق جنوب المحيط الهادئ. كما رصدوا نوعين نادرين من سحالي Bathyphysa siphonophores، والمعروفة أحيانًا باسم وحوش السباغيتي الطائرة بسبب مظهرها الشبيه بالخيوط.

وقالت فيرماني: "لم يتم اصطياد الأخطبوط (كاسبر) من قبل، لذلك ليس له اسم علمي حتى الآن".

جمع الباحثون أول لقطات حية لحبار Promachoteuthis أثناء الرحلة الاستكشافية. حتى الآن، لم يتم تحديد جنس الحبار إلا من خلال العينات الميتة التي عثر عليها في الشباك. Credit: ROV SuBastian/Schmidt Ocean Institute

كما سجل الفريق أول لقطات لحبار Promachoteuthis حي، لم يُجمع منه سوى عدد قليل من العينات.

كانت هذه الاكتشافات أبرز ما جاء في الرحلة الاستكشافية الثالثة لسفينة الأبحاث هذا العام إلى سلسلة جبال نازكا، التي تقع في المياه الدولية. وقالت فيرماني إن المنطقة قد تكون منافسًا لأول منطقة بحرية محمية في أعالي البحار في العالم، بموجب معاهدة جديدة للأمم المتحدة تم تبنيها في عام 2023، التي يتم التصديق عليها من قبل الدول.

نجم البحر العميق ينتمي إلى جنس Hymenaster. ويتحقق الخبراء مما إذا كان هذا النوع اكتُشف حديثًا. Credit: ROV SuBastian/Schmidt Ocean Institute

وأوضحت فيرماني: "عبر الرحلات الاستكشافية الثلاث، تمكنا من رسم خرائط واستكشاف 25 جبلًا بحريًا، وهو عدد كبير لاستكشافه. أعتقد أن لدينا بعض البيانات الجيدة كمجتمع، يمكن طرحها لإثبات أن هذه منطقة مثيرة للاهتمام حقًا لتوفير الحماية لها".

تم توثيق وجود المرجان الفقاعي (Paragorgia) المغطى بـMidas touch (Yellow Parazoanthidae) على الجبل البحري. Credit: ROV SuBastian/Schmidt Ocean Institute

وقامت البعثتان السابقتان في يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط بفهرسة 150 نوعًا غير معروفًا سابقًا. تم جمع 20 نوعًا جديدًا محتملًا إضافيًا خلال الرحلة الاستكشافية الأخيرة.

قنفذ البحر من جنس Argopatagus، ويعتقد أنه واحد من حوالي 20 نوعًا جديدًا تم اكتشافها أثناء الرحلة الاستكشافية. Credit: ROV SuBastian/Schmidt Ocean Institute

سيتم مشاركة تفاصيل الأنواع المكتشفة حديثًا مع تعداد المحيطات، وهو تعاون دولي طموح لتسجيل الحياة البحرية المخفية في محيطات العالم. ويهدف المشروع إلى تحديد 100 ألف نوع غير معروف في السنوات العشر المقبلة، ما يسمح للعلماء بفهم وحماية النظام البيئي في أعماق البحار بشكل أفضل.