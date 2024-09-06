عرق النسا أو التهاب العصب الوركي.. أسبابه وطرق علاجه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عرق النسا هو ألم يبدأ في منطقة الظهر ويمتد إلى الساق، ويحدث عندما ينتقل الألم على طول مسار العصب الوركي.

وذكر موقع "healthdirect " الأسترالي، أن العصب الوركي يأتي من جذور الأعصاب في أسفل العمود الفقري، وينتقل عبر الورك، والأرداف، وأسفل الجزء الخلفي من الساق إلى الركبة. وتجدر الإشارة أن فروع العصب الوركي تصل إلى أسفل القدم.

يمكن أن يسبب أي شيء يضغط على العصب الوركي، أو على أحد جذوره العصبية، عرق النسا، وفي غالبية الحالات، تكون المشكلة في العمود الفقري رغم من الشعور بالألم في الساق.

ما الذي يسبب عرق النسا؟

تشمل أسباب عرق النسا كل ما يضغط على العصب الوركي أو جذوره العصبية. وفي غالبية الأحيان، لا ينجم عرق النسا عن أي شيء خطير، ولكن أسبابه قد تعود إلى:

هبوط القرص أو القرص المنفتق

إصابة في العمود الفقري

النتوءات العظمية الناتجة عن هشاشة العظام

تضييق القناة الشوكية

وجود ورم

الخُراج

كيفية علاج عرق النسا:

عادة ما يختفي عرق النسا مع مرور الوقت. وعند الإصابة به للمرة الأولى يكون الألم مفاجئاً وشديداً، وقد يحتاج الشخص المصاب إلى الراحة لفترة قصيرة لا تزيد عن يومين، ومن المهم العودة إلى النشاط في أقرب وقت ممكن، لمنع الظهر من أن يصبح متصلبًا وضعيفًا. وينصح بمزاولة العمل بشكل اعتيادي والنشاطات اليومية المعتادة مع أخذ فترات راحة منتظمة وتغيير وضعية الجلوس من وقت لآخر.

وقد تشمل العلاجات الأخرى ما يلي:

أدوية تخفيف الألم مثل الباراسيتامول و الأدوية المضادة للالتهابات

كمادات ساخنة أو باردة لتخفيف الألم

ممارسة التمارين الخفيفة وتمارين التمدد

العلاج الطبيعي

أدوية لآلام الأعصاب

إذا استمرت الأعراض، فقد يحتاج المريض إلى حقنة في العمود الفقري أو لعملية جراحية.