العمود الفقري في الجسم..3 أمور يجب القيام بها وأخرى يجب الابتعاد عنها

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نشر الأحد ، 02 يوليو / تموز 2023

كيف تتجنب آلام الظهر قبل وخلال رحلة طويلة على متن الطائرة؟

آلام أسفل الظهر.. اتّبع هذه التمارين البسيطة للتخفيف من حدّتها

إليك بعض النصائح للتعامل مع آلام أسفل الظهر دون استخدام الأدوية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يُعتبر العمود الفقري من بين أهم أعضاء الجسم.

وأوضح حساب "عش بصحة"، أي المنصة الرئيسة للتوعية الصحية التابعة لوزارة الصحة السعودية، بتغريدة على "تويتر"، أنه المسؤول عن فقرات العظم بالجسم، والبالغ عددها 33 فقرة.

وتمتد من منتصف أسفل قاعدة الجمجمة إلى منطقة العصعص، وهي مسؤولة عن الحفاظ على النخاع الشوكي.

ما وظيفة العمود الفقري؟

حماية الحبل الشوكي

حمل كتلة الجسم وتوزيعها على الأطراف السفلية بشكل متوازن

منح الجسم الدعامة والمظهر الخارجي

ونشر حساب "عش بصحة"، بتغريدة على "تويتر"، أبرز 3 أمور يجب القيام بها لحماية العمود الفقري، وأخرى يجب الابتعاد عنها.

أمور يجب القيام بها:

ممارسة التمارية المقوية لعضلات الظهر

الجلوس بطريقة صحيحة وسليمة

تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم وفيتامين (د)

أمور يجب الابتعاد عنها:

زيادة الوزن عن معدله الطبيعي

رفع الأوزان الثقيلة

المشي والظهر محدّب ومائل

الجلوس وثني الرقبة للأسفل

ونشرت وزارة الصحة السعودية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، بعض النصائح العامة للمحافظة على صحة العظام والعمود الفقري.

ويأتي من بينها: