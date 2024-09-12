لماذا يبدي بعض الأشخاص مشاعر إنسانية تجاه الجماد؟

هل عانيت مؤخرًا من الانفصال عن الحبيب؟ إليك بعض النصائح للتعامل مع المشاعر المؤلمة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفتقر الأغراض الجامدة إلى المشاعر الإنسانية، لكن بعض الأشخاص يعاملونها على هذا الأساس.

وعندما تحدثت ليليانا وايلد عن هذه الظاهرة في مقطع فيديو عبر حسابها على منصة "تيك توك"، وجدت أنها ليست الوحيدة التي تفعل ذلك. وقد علّق العديد من الأشخاص بأنهم يشعرون بمشاعر تجاه الدمى المحشوّة، والنباتات، وقطع الأثاث، وحتى الصوت الضادر عن نظام تحديد المواقع في هواتفهم الذكية.

وأوضحت الدكتورة ميليسا شيبرد، وهي طبيبة نفسية معتمدة في ولاية ماريلاند الأمريكية، أن إضفاء طابع إنساني على الأشياء غير الحيّة قد يكون جزءًا من الرغبة الطبيعية للإنسان في البحث عن روابط في حياته اليومية.

وقالت شيبرد: "نحن مبرمجون بطريقة ما للتواصل مع الآخرين، وفي بعض الأحيان يمتد ذلك إلى أشياء أخرى غير البشر. نحن نبحث كبشر عن طرق لفهم العالم، وإحدى أسهل الطرق لفهم العالم هي من خلال تجاربنا الخاصة".

وليس هناك ما يدعو للقلق ما لم تكن مشاعر مفرطة تتداخل مع حياتك اليومية. وإليك ما يقوله الخبراء عن هذا السلوك الغريب.

إضفاء صفات ومشاعر بشرية على الأشياء المنزلية

عندما يشعر الأشخاص بالتعاطف مع الأشياء غير الحيّة، فإنهم يقومون بإضفاء صفات بشرية على الأشياء أو الحيوانات التي لا تستطيع أن تشعر بالمشاعر ذاتها التي نشعر بها.

وقالت كيم إيجل، وهي معالجة مرخّصة لشؤون الزواج والعائلة في ولاية كاليفورنيا.الأمريكية: "أعتقد أننا جميعًا لدينا أغراض تؤثر على إحساسنا بشكل أعمق قليلاً مقارنة بغيرنا".

وتساءلت عما إذا كانت هذه المشاعر قد تنبع من الأفلام التي كانت تحب مشاهدتها عندما كانت طفلة، مثل سلسلة أفلام "حكاية لعبة" من إنتاج "ديزني" أو "الجميلة والوحش"، التي تمنح الحياة لأشياء لا تمتلكها في العالم الحقيقي. أو ربما تنبع من مشاعر كانت لديها عندما كانت طفلة بأنها مهملة أو غير مشمولة، وهي المشاعر التي لا تريد أن يشعر بها أي شخص آخر، على حد قولها.

وأضافت إيجل أنه توجد حالة طبية تُعرف بـ"متلازمة الرفيق الوهمي"، حيث يمكن أن يشعر الأشخاص بالتعاطف بدرجة أكثر تطرفًا، ويقتنعون بأن الأشياء تمتلك هذه المشاعر.

يُعتبر إضفاء الطابع الإنساني على الكيانات غير البشرية أو ما يُعرف بـ"التجسيم"، بمثابة ظاهرة لاحظتها شيبرد بشكل أكثر شيوعًا لدى مرضاها الذين يعانون من اضطرابات عصبية.

وأشارت شيبرد إلى أنه "في غالبية الأحيان، هذا أمر طبيعي، وغالبًا ما يكون علامة على أنك ربما تتمتع بخيال صحي للغاية، ويمكنك التعاطف مع الناس بسهولة أكبر".