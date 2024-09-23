كيف تختار أفضل معجون أسنان للحفاظ على صحة فمك؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يمكن تجنب حدوث مشاكل في الأسنان مثل تسوس الأسنان وأمراض اللثة من خلال العناية الجيدة بهما. ومن المهم أيضاً تعليم الأطفال كيفية تنظيف أسنانهم بالفرشاة والخيط منذ سن مبكرة لمساعدتهم على حماية أسنانهم.

يؤدي بلاك الأسنان والجير إلى عدد من المشاكل، بحسب ما جاء على موقع "medlineplus" التابع لـ"مكتبة الطب الوطنية" في أمريكا، ومنها:

التجاويف، وهي عبارة عن ثقوب تلحق الضرر ببنية الأسنان . التهاب اللثة، وهو تورم والتهاب ونزيف اللثة . التهاب دواعم السن، وهو تدمير الأربطة والعظام التي تدعم الأسنان، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى فقدان الأسنان . رائحة الفم الكريهة . خراجات، وألم، وعدم القدرة على المضغ باستخدام الأسنان . مشاكل صحية أخرى مثل الولادة المبكرة وأمراض القلب.

كيفية العناية بصحة الأسنان؟

عادة ما تكون الأسنان السليمة نظيفة ولا تحتوي على تجاويف، واللثة الصحية تكون وردية وثابتة ولا تنزف. ويجب اتباع الخطوات التالية للحفاظ على صحة الأسنان واللثة:

استخدام خيط الأسنان مرة واحدة على الأقل يوميًا بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة. يزيل الخيط البلاك الذي يتبقى بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة بين الأسنان واللثة .

تنظيف الأسنان مرتين يومياً باستخدام فرشاة أسنان ذات شعيرات ناعمة، وذلك لمدة دقيقتين على الأقل في كل مرة .

استخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد، إذ يساعد على تقوية مينا الأسنان ومنع تسوس الأسنان .

استبدال فرشاة الأسنان خلال فترة تتراوح بين 3 و4 أشهر أو أقل إذا لزم الأمر.

اعتماد نظام غذائي صحي وذلك لتخفيف احتمال الإصابة بأمراض اللثة، وتجنب الحلويات والمشروبات المحلاة إذ تزيد من خطر الإصابة بالتسوس.

عدم التدخين لأن ذلك يؤدي إلى مشاكل الأسنان واللثة .

الحفاظ على نظافة أطقم الأسنان والمثبتات والأجهزة الأخرى.

القيام بفحوصات منتظمة مع طبيب الأسنان: يوصي العديد من أطباء الأسنان بتنظيف الأسنان بشكل احترافي كل 6 أشهر للحصول على صحة فم مثالية.

ما هو أفضل معجون أسنان؟

للحفاظ على صحة الأسنان، يجب استخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد.

وأشار موقع betterhealth"" الأسترالي إلى أن الفلورايد ليس دواء، وإنما هو معدن موجود بشكل طبيعي في الصخور، والهواء، والتربة، والنباتات، والمياه. وتحتوي كل من المياه العذبة ومياه البحر على بعض الفلورايد. كما تحتوي العديد من الأطعمة والمشروبات بشكل طبيعي على الفلورايد.

وتتمثل أبرز فوائد الفلورايد بالمساعدة في ما يلي: